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  3. 08 Aralık 2019 12:58

Beyşehir Gölü'nde korkutan görüntü ! Su seviyesi 20 metre düştü

Konya'da Türkiye'nin en büyük tatlı su kaynağı olma özelliğine sahip Beyşehir Gölü'nün 26 metreye sahip derinliği 6 metreye kadar düştü.

Beyşehir Gölü'nde korkutan görüntü ! Su seviyesi 20 metre düştü

Türkiye'nin tatlı su kaynağı Beyşehir Gölü'nde su seviyesi azalıyor.

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Beyşehir Gölü'nde korkutan görüntü ! Su seviyesi 20 metre düştü

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, göldeki suyun azalmasının nedeninin, yanlış balık politikası, gölü besleyen sulardan göletler yapılması ve gölün tarımsal sulamada kullanılması olduğunu belirtti.

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Beyşehir Gölü'nde korkutan görüntü ! Su seviyesi 20 metre düştü

'YANLIŞ BALIK ÜRETİMİ POLİTİKASI'
Yanlış balık üretimi politikasının gölün tabanında otlanmaya ve derinliğinin azalmasına neden olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Bayındır, şunları söyledi:

''Yanlış balık politikası gölü etkiledi. Et yiyen balık türü çoğaltıldı ve onlar ot yiyen balıkları yedi. Böylelikle gölün dibinde otlar oluştu. Örneğin, gölde 5 metre derinlik varsa, 3 metre boyunda bir otlanma oldu. Dağlardan inen malzemeler, alüvyonlar, gölün dibindeki otlar nedeniyle dolgu yarattı. Alüvyon dolgular oluştu'' dedi.

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Beyşehir Gölü'nde korkutan görüntü ! Su seviyesi 20 metre düştü

DÜNYADA İÇİLEBİLİR 10 GÖLDEN BİRİ
Gölün tarımsal sulamada da kullanıldığını hatırlatan Bayındır, ''Beyşehir Gölü, elbette ülke ekonomisine katkı yapan tarım sulaması için kullanılsın; ama benim hep söylediğim bir şey var. Biz pet şişe suyla ayaklarımızı yıkıyoruz. Bu suyu yazık etmememiz lazım. İçilebilir niteliği ve özelliği olan dünyada 10 gölden biridir. Burası kaynak suyudur, yeraltı düdenleriyle beslenir. Dağlardan gelen kar erimesiyle oluşan derelerle beslenir. Beyşehir Gölü, kendi içinde devreden bir göldür'' diye konuştu.

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