Beyzbol sopalı maganda kadın kuryeye kabusu yaşattı
Ankara'da bir otomobil sürücüsü, trafikte yol verme nedeniyle tartıştığı motosikletli kurye Esra Nur O.'yu (20), beyzbol sopasıyla dövmeye kalktı. Genç kadın, araya giren diğer sürücüler tarafından kurtarıldı.
Üniversitede acil ve ilk yardım bölümü öğrencisi olan, aynı zamanda firmada motosikletli kurye olarak çalışan Esra Nur O., trafikte bir otomobilin sürücüsü ile yol verme nedeniyle tartıştı.
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Sürücü, aracından inip, O.'nun kaskına iddiaya göre, önce yumruk attı ardından aracından aldığı beyzbol sopasıyla üzerine yürüdü.
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Araya diğer sürücüler girerek, sürücüyü durdurmaya çalıştı.
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Sürücü, daha sonra aracına binip uzaklaştı.
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