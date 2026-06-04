Bıçakların çekildiği kavgaya sivil polis müdahalesi: Havaya uyarı ateşi açıldı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgaya, tesadüfen bölgede bulunan sivil polisler havaya uyarı ateşi açarak müdahale etti. Silah seslerinin çevrede kısa süreli paniğe neden olduğu olayda, 2 şüpheli kıskıvrak gözaltına alındı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinin en işlek noktalarından biri olan Cumhuriyet Alanı'nda iki kişi arasında başlayan sözlü tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine, tesadüfen olay yerinde bulunan sivil polis ekipleri duruma soğukkanlılıkla müdahale etti.
Taraflar arasındaki gerilim aniden tırmanarak bıçakların çekildiği tehlikeli bir boyuta ulaştı. Çevredeki vatandaşların korku dolu bakışları arasında yaşanan arbedeye, o sırada meydanda bulunan sivil emniyet mensupları hızla müdahale etti. Polis memurları, kavgayı sonlandırmak ve olası bir yaralanmanın önüne geçmek amacıyla silahlarını çekerek havaya uyarı ateşi açtı.
Silah Sesleri Meydanda Kısa Süreli Panik Yarattı
Art arda duyulan silah sesleri Cumhuriyet Alanı'ndaki vatandaşlar arasında kısa süreli bir paniğe neden olurken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Sivil polislerin profesyonel müdahalesi sayesinde şüpheliler olay yerinde suç aletleriyle birlikte kıskıvrak yakalandı. 2 şüphelinin gözaltına alındığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Şüpheliler emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.