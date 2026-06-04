Bıçakların çekildiği kavgaya sivil polis müdahalesi: Havaya uyarı ateşi açıldı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinin en işlek noktalarından biri olan Cumhuriyet Alanı'nda iki kişi arasında başlayan sözlü tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine, tesadüfen olay yerinde bulunan sivil polis ekipleri duruma soğukkanlılıkla müdahale etti.