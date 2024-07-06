Biden bildiğimiz gibi: ''Trump'ı 2020'de yeneceğim''

ABD Başkanı Joe Biden, Wisconsin eyaletinde düzenlenen mitingde destekçilerine seslendi. Rakibi ve eski ABD Başkanı Donald Trump ile geçtiğimiz hafta karşı karşıya geldiği canlı yayın tartışmasında sergilediği kötü performansıyla eleştiri oklarının hedefi olan 81 yaşındaki Biden, "Muhtemelen geçtiğimiz hafta tartışmaya katıldığımı yaptığımı duymuşsunuzdur. En iyi performansım olduğunu söyleyemem ama o zamandan beri çok fazla spekülasyon oldu, 'Joe ne yapacak? Yarışta kalacak mı? Çekilecek mi, ne yapacak?' İşte cevabım. Yarışıyorum ve tekrar kazanacağım" dedi.