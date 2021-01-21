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  3. 21 Ocak 2021 15:21

Biden'ın göreve gelmesi sonrası Oval Ofis'te dikkat çeken değişiklik

Joe Biden, Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. başkanı olarak yemin ettikten sadece saatler sonra oval ofiste yapılan değişiklikler dikkat çekti.

Biden'ın göreve gelmesi sonrası Oval Ofis'te dikkat çeken değişiklik

ABD Başkanı Joe Biden, yemin ederek göreve gedikten sonra Oval Ofis'te de değişikliklere gitti. Onlardan biri de masanın yanı başında duran eski başkan Andrew Jackson portresi oldu.

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Biden'ın göreve gelmesi sonrası Oval Ofis'te dikkat çeken değişiklik

Donald Trump döneminde asılı olan Andrew Jackson portresi başka bir yere kaldırıldı ve Benjamin Franklin ile değiştirildi.

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Biden'ın göreve gelmesi sonrası Oval Ofis'te dikkat çeken değişiklik

Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nda önemli rol oynayan ve Kızılderililer'in tehcir yasasını başlatması ile bilinen Andrew Jackson yerine, buluşları ve bilimsel çalışmaları ile tanınan eski başkan Benjamin Franklin tablosunun tercih edilmesi herkes tarafından mesaj olarak yorumlandı.

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Biden'ın göreve gelmesi sonrası Oval Ofis'te dikkat çeken değişiklik

Washington Post'a göre bu tercih, Biden’ın bilime olan ilgisini işaret etmek amacıyla yapıldı.

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