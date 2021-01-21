Biden'ın göreve gelmesi sonrası Oval Ofis'te dikkat çeken değişiklik

Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nda önemli rol oynayan ve Kızılderililer'in tehcir yasasını başlatması ile bilinen Andrew Jackson yerine, buluşları ve bilimsel çalışmaları ile tanınan eski başkan Benjamin Franklin tablosunun tercih edilmesi herkes tarafından mesaj olarak yorumlandı.



