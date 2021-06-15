Biden'ın tekerlekli canavarı Cadillac One özellikleriyle otomobil sevdalılarının başını döndürdü

BAŞKAN'IN HANGİ ARAÇTA OLDUĞU ASLA BİLİNMEYECEK

Biden'in zırhlı makam araçlarından ikisi, Cuma günü özel bir nakliye uçağıyla Brüksel'deki Zaventem Havalimanı'na getirildi. ABD Başkanı, Brüksel'de aynı plaka numarasına sahip bu araçlardan birini kullanacak. Diğeri, saldırı olasılığına karşı şaşırtmaca için kullanılacak. Hareket halindeyken ABD Başkanı Biden'in hangi araçta olduğu, asla bilinmeyek. Bu tıpkı özel tasarım makam aracı gibi, başkanı korumak için planlanan koruma önlemlerinin bir parçası.