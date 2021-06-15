Biden'ın tekerlekli canavarı Cadillac One özellikleriyle otomobil sevdalılarının başını döndürdü
ABD Başkanı Joe Biden'ı Belçika'nın başkenti Brüksel'de koruyan zırhlı araç Cadillac One, gelişmiş son teknolojisiyle, her türlü tehlikeye karşı savunma sistemine sahip. 1.5 milyon dolar değerinde olan yürüyen canavar, kimyasal saldırıya dahi karşı koyacak özellikte üretildi.
Belçikalı binlerce güvenlik görevlisinin yanı sıra, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve Federal Soruşturma Bürosu'ndan (FBI) 400 özel eğitimli personel, ABD Başkanı'nı koruyacak.
BAŞKAN'IN HANGİ ARAÇTA OLDUĞU ASLA BİLİNMEYECEK
Biden'in zırhlı makam araçlarından ikisi, Cuma günü özel bir nakliye uçağıyla Brüksel'deki Zaventem Havalimanı'na getirildi. ABD Başkanı, Brüksel'de aynı plaka numarasına sahip bu araçlardan birini kullanacak. Diğeri, saldırı olasılığına karşı şaşırtmaca için kullanılacak. Hareket halindeyken ABD Başkanı Biden'in hangi araçta olduğu, asla bilinmeyek. Bu tıpkı özel tasarım makam aracı gibi, başkanı korumak için planlanan koruma önlemlerinin bir parçası.
10 TON AĞIRLIĞINDA! KURŞUN GEÇİRMEZ
Çelik, titanyum, alüminyum ve seramik kullanılarak yapılan Cadillac One, yaklaşık 10 ton ağırlığında ve Boeing 757 tipi uçakların kapısı kadar ağır kapılara sahip. Kapıları, otomobiller için mümkün olan en kalın zırha sahip. Zırhın kalınlığı 20 santimetre. ABD Başkanı'nın makam aracı kurşun geçirmiyor. 4 santimetre kalınlığındaki camların toplam ağırlığı 3 ton civarında. Sadece sürücü kısmındaki cam açılabiliyor.
SABOTAJLARA KARŞI KORUMA KALKANI! YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ
Araç, sabotaj ya da yangın tehlikesine karşı, daha geç tutuşması nedeniyle dizel yakıt kullanıyor. Makam aracında herhangi bir yangın durumunda otomatik söndürme sistemi devreye giriyor.