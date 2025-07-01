Bilecik'te 3 gün boyunca süren, orman yangınında acı bilanço ortaya çıktı

Hem Sakarya hem de Bilecik yönüne ilerleyen alevlere, karadan ve havadan yoğun müdahale başladı. Ancak yüksek sıcaklık ve sarp arazi şartları sebebiyle kontrol altına alma çalışmaları zaman aldı. Ekiplerin cansiperane şekilde söndürmeye çalıştığı yangının 3’üncü gününde sabah saatlerinde başlayan yağmurun da etkisi ile alevler büyük oranda kontrol altına alınabildi.