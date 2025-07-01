Bilecik'te 3 gün boyunca süren, orman yangınında acı bilanço ortaya çıktı
Bilecik'te 3 gün süren ve dün yağmurun etkisiyle söndürülen orman yangınında 35 kilometrekarelik alan kül olurken, acı bilanço ortaya çıktı.
Sakarya’nın Taraklı ilçesinde başlayıp Bilecik’e sıçrayan ve birçok köyün tahliyesine sebep olan orman yangınının etkisi uydudan da net şekilde görüldü. Yangın, 5’inci gününde soğutma çalışmalarıyla kontrol altında tutulurken, kül olan yüzlerce hektar alan ve ağır hasar dron ile havadan görüntülendi.
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde 27 Haziran Cuma sabahı başlayan ve kısa sürede büyüyerek Bilecik sınırına kadar ulaşan orman yangını, beşinci gününde soğutma çalışmalarıyla devam ediyor. Yangın, Taraklı'nın Hacıyakup Paşalar Mahallesi'nde çıktıktan sonra rüzgarın ve aşırı sıcak havanın etkisiyle hızla büyüdü.
Hem Sakarya hem de Bilecik yönüne ilerleyen alevlere, karadan ve havadan yoğun müdahale başladı. Ancak yüksek sıcaklık ve sarp arazi şartları sebebiyle kontrol altına alma çalışmaları zaman aldı. Ekiplerin cansiperane şekilde söndürmeye çalıştığı yangının 3’üncü gününde sabah saatlerinde başlayan yağmurun da etkisi ile alevler büyük oranda kontrol altına alınabildi.
Yangının tehdit ettiği alanlarda birçok köy tedbir gayesiyle boşaltıldı. Taraklı, Geyve ve Bilecik'in kırsal bölgelerinde yaşayan vatandaşlar tahliye edilirken, bazı evler ve tarım alanları yangından zarar gördü.