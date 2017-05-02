Bu trenin bilet fiyatı 10 bin dolar !
Japonya'da süit tren Shiki-shima yolcularına en üst lüks deneyimi yaşatmak için tasarlandı.
Tren biletleri 2 bin 800 dolar ile 10 bin dolar arasında değişiyor. Trenle iki ya da dört günlük geziler yapmak mümkün.
Shiki-shima ilk yolculuğunu 1 Mayıs'ta yaptı. Ken Kiyoyuki Okuyama tarafından tasarlanan trende en iyi malzemelerin ve geleneksel Japon ustacılığının kullanıldığı açıklandı.
Trenin modern gözlem vagonunda Japonya'nın kırsal kesimlerini izlemek mümkün. Tren Tokyo'dan en kuzeydeki Hokkaido adasına kadar gidiyor.