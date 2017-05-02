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  3. 02 Mayıs 2017 15:27

Bu trenin bilet fiyatı 10 bin dolar !

Japonya'da süit tren Shiki-shima yolcularına en üst lüks deneyimi yaşatmak için tasarlandı.

Bu trenin bilet fiyatı 10 bin dolar !

Tren biletleri 2 bin 800 dolar ile 10 bin dolar arasında değişiyor. Trenle iki ya da dört günlük geziler yapmak mümkün.


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Bu trenin bilet fiyatı 10 bin dolar !

Shiki-shima ilk yolculuğunu 1 Mayıs'ta yaptı. Ken Kiyoyuki Okuyama tarafından tasarlanan trende en iyi malzemelerin ve geleneksel Japon ustacılığının kullanıldığı açıklandı.

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Bu trenin bilet fiyatı 10 bin dolar !


Trenin modern gözlem vagonunda Japonya'nın kırsal kesimlerini izlemek mümkün. Tren Tokyo'dan en kuzeydeki Hokkaido adasına kadar gidiyor.

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Bu trenin bilet fiyatı 10 bin dolar !

Tren sadece 34 yolcu taşıyor ve her koltuktan mükemmel manzarayı görmek mümkün.

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