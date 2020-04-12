Bilim insanlarından korkutan açıklama: Temmuz'a kadar imkansız!
Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Hong Kong Üniversitesi'nde çalışmalarını sürdüren bilim adamları, ''Temmuz'a kadar virüsü kontrol altına almak imkansız'' açıklamasını yaptı.
Hong Kong'da koronavirüs hastalarının akciğer dokusuyla yapılan bir araştırmada, Covid-19'un Sars'tan 3 kat daha fazla patojen ürettiği ortaya kondu. Araştırmayı yürüten doktorlardan Yuen Kwok-Yung "Koronavirüs salgınının, Temmuz'a kadar kontrol altına alınması imkansız" dedi. Dr. Jasper Chan Fokwoo da "Bu virüs ninja gibi, vücut içinde bağışıklığı düşürüp yeniden ürüyor" diye konuştu.
Hong Kong'da koronavirüs hastalarının akciğer dokusuyla yapılan bir araştırmada, Covid-19'un Sars'tan 3 kat daha fazla patojen ürettiği ortaya kondu.
South China Morning Post'ta yer alan habere göre, Hong Kong Üniversitesi'nde ilk kez Covid-19 hastalarının akciğer dokularının incelenmesi üzerine bir araştırma yapıldı. 6 koronavirüs hastası araştırma için akciğer dokularının bir bölümünün alınmasını kabul etti.