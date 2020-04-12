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  3. 12 Nisan 2020 14:45

Bilim insanlarından korkutan açıklama: Temmuz'a kadar imkansız!

Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Hong Kong Üniversitesi'nde çalışmalarını sürdüren bilim adamları, ''Temmuz'a kadar virüsü kontrol altına almak imkansız'' açıklamasını yaptı.

Bilim insanlarından korkutan açıklama: Temmuz'a kadar imkansız!

Hong Kong'da koronavirüs hastalarının akciğer dokusuyla yapılan bir araştırmada, Covid-19'un Sars'tan 3 kat daha fazla patojen ürettiği ortaya kondu. Araştırmayı yürüten doktorlardan Yuen Kwok-Yung "Koronavirüs salgınının, Temmuz'a kadar kontrol altına alınması imkansız" dedi. Dr. Jasper Chan Fokwoo da "Bu virüs ninja gibi, vücut içinde bağışıklığı düşürüp yeniden ürüyor" diye konuştu. 

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Bilim insanlarından korkutan açıklama: Temmuz'a kadar imkansız!

Hong Kong'da koronavirüs hastalarının akciğer dokusuyla yapılan bir araştırmada, Covid-19'un Sars'tan 3 kat daha fazla patojen ürettiği ortaya kondu. 

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Bilim insanlarından korkutan açıklama: Temmuz'a kadar imkansız!

South China Morning Post'ta yer alan habere göre, Hong Kong Üniversitesi'nde ilk kez Covid-19 hastalarının akciğer dokularının incelenmesi üzerine bir araştırma yapıldı. 6 koronavirüs hastası araştırma için akciğer dokularının bir bölümünün alınmasını kabul etti.

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Bilim insanlarından korkutan açıklama: Temmuz'a kadar imkansız!

48 SAAT İÇİNDE 100 KEZ TÜREDİ
Araştırmanın sonunda Covid-19'un 48 saat için de 100'e yakın kez türeyebileyeceği, bu sayısının Sars için 10 ila 20 arasında olduğu ortaya çıktı. Aynı zamanda Covid-19'un Sars virüsünden daha yavaş bağışıklık ve solunum cevaplarına neden olduğu belirtildi.

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