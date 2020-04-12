Bilim insanlarından korkutan açıklama: Temmuz'a kadar imkansız!

48 SAAT İÇİNDE 100 KEZ TÜREDİ

Araştırmanın sonunda Covid-19'un 48 saat için de 100'e yakın kez türeyebileyeceği, bu sayısının Sars için 10 ila 20 arasında olduğu ortaya çıktı. Aynı zamanda Covid-19'un Sars virüsünden daha yavaş bağışıklık ve solunum cevaplarına neden olduğu belirtildi.