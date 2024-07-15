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Bilim insanları açıkladı: Ay'da mağara bulundu

Bilim insanları, astronotların Ay'da uzun süreli misyonlar için kullanabilecekleri bir mağara bulunduğunu doğruladı.

Bilim insanları açıkladı: Ay'da mağara bulundu - Resim: 1

Nature Astronomy dergisinde yayınlanan araştırma sonuçlarına göre, bilim insanları, ABD Havacılık ve Uzay Ajansına (NASA) ait Ay keşif aracının radar ölçümlerini analiz etti.

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Bilim insanları açıkladı: Ay'da mağara bulundu - Resim: 2

Mağaranın "Apollo 11" uzay aracının indiği yerden yaklaşık 400 kilometre uzaklıkta bulunduğunu belirten bilim insanları, lav tüpünün çökmesi sonucu mağaranın ortaya çıktığını ifade etti.

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Bilim insanları açıkladı: Ay'da mağara bulundu - Resim: 3

Bilim insanları, Ay'ın zorlu çevresel şartlarından korunaklı olması nedeniyle bu mağaranın gelecekte uzun süreli misyonlar için astronotlara ev sahipliği yapabileceğini kaydetti.

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