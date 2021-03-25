Bilim insanları açıkladı! Bir sonraki salgın bu ülkelerde ortaya çıkabilir!

YIRITICI HAYVANLARIN YOK OLMASI HASTALIĞIN ZAYIF TÜRLER ARACILIĞIYLA İNSANLARA GEÇMESİNE NEDEN OLUYOR

Çalışmanın yazarlar bu durumun nedeninin; hastalıkların sağlıklı, biyolojik çeşitlilik içeren bir ormandaki bir dizi yırtıcı hayvan tarafından filtrelenmesi ve engellenmesi olduğunu söyledi. Biyoçeşitliliğin fazla olduğu ormanların yerini bir palmiye yağı plantasyonu, soya tarlaları veya okaliptüs bahçeleri aldığında ise diğer türlerin yok olması nedeniyle hastalıklar doğrudan fareler ve sivrisinekler aracılığıyla insanlara yayılıyor