Bilim insanları açıkladı: İklim değişikliği yeni salgınlara neden olabilir
İsveç'in Umea Üniversitesi’nde görev alan bilim insanları tarafından yapılan araştırmalarda, iklim değişikliklerinin uyuyan virüsleri uyandıracağı ve yeni salgınlara neden olabileceği ortaya çıktı.
Corona virüsü konuştuğumuz bugünlerde göz ardı ettiğimiz bir tehdit daha var: İklim değişikliği. Yapılan bir bilimsel araştırma konunun ciddiyetini gözler önüne seriyor.
İsveç'in Umea Üniversitesi’nde görev alan bilim insanları tarafından yapılan araştırmaya göre, iklim değişikliği, uyku halindeki virüsleri harekete geçirerek yeni salgınlara neden olabilir.
Umea Üniversitesi’nde klinik mikrobiyoloji alanında araştırmalar yürüten Birgitta Evengard ekip adına yaptığı açıklamada "Doğa pek çok mikroorganizmaya ev sahipliği yapıyor ve en büyük düşmanımız bu mikro organizmalar değil kendi cehaletimiz" ifadelerini kullandı.