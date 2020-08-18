Bilim insanları açıkladı: İklim değişikliği yeni salgınlara neden olabilir

Umea Üniversitesi’nde klinik mikrobiyoloji alanında araştırmalar yürüten Birgitta Evengard ekip adına yaptığı açıklamada "Doğa pek çok mikroorganizmaya ev sahipliği yapıyor ve en büyük düşmanımız bu mikro organizmalar değil kendi cehaletimiz" ifadelerini kullandı.



