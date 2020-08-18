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  3. 18 Ağustos 2020 16:39

Bilim insanları açıkladı: İklim değişikliği yeni salgınlara neden olabilir

İsveç'in Umea Üniversitesi’nde görev alan bilim insanları tarafından yapılan araştırmalarda, iklim değişikliklerinin uyuyan virüsleri uyandıracağı ve yeni salgınlara neden olabileceği ortaya çıktı.

Bilim insanları açıkladı: İklim değişikliği yeni salgınlara neden olabilir

Corona virüsü konuştuğumuz bugünlerde göz ardı ettiğimiz bir tehdit daha var: İklim değişikliği. Yapılan bir bilimsel araştırma konunun ciddiyetini gözler önüne seriyor.

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Bilim insanları açıkladı: İklim değişikliği yeni salgınlara neden olabilir

İsveç'in Umea Üniversitesi’nde görev alan bilim insanları tarafından yapılan araştırmaya göre, iklim değişikliği, uyku halindeki virüsleri harekete geçirerek yeni salgınlara neden olabilir.

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Bilim insanları açıkladı: İklim değişikliği yeni salgınlara neden olabilir

Umea Üniversitesi’nde klinik mikrobiyoloji alanında araştırmalar yürüten Birgitta Evengard ekip adına yaptığı açıklamada "Doğa pek çok mikroorganizmaya ev sahipliği yapıyor ve en büyük düşmanımız bu mikro organizmalar değil kendi cehaletimiz" ifadelerini kullandı.

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Bilim insanları açıkladı: İklim değişikliği yeni salgınlara neden olabilir

“Mikroorganizmalar donmuş alanlarda çok uzun süre yaşayabilir” diyen jeofizik profesörü Vladimir Romanovsk ise donmuş alanların çözülmesiyle organik maddelerin ve binlerce yıldır uyku halinde olan mikroorganizmaların yüzeye taşındığının altını çiziyor.

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