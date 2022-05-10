Bilim insanları açıkladı: İşte dünyayı bekleyen korkunç tehlike!
İngiltere'de yapılan yeni bir çalışma önümüzdeki beş yıl içinde dünyanın 1,5 dereceden fazla ısınma ihtimalinin yüzde 50 olduğunu ortaya koydu.
2022-2026 yılları arasında rekor düzeyde sıcaklıkların görülebileceğini belirten uzmanlar orman yangınları, aşırı sıcaklar, seller gibi felaketlerin sıklıkla görüleceği konusunda uyardı.
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İNGİLTERE'nin ulusal meteoroloji servisi olan Met Office, emisyonların son otuz yılda hızla artarken küresel sıcaklıkların buna adım adım yükselerek yanıt verdiğine dikkat çekti.
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Dünyanın ortalama sıcaklığı ilk olarak 2015 yılında 19. yüzyılın ortalarında kaydedilen sıcaklıklar olarak düşünülen sanayi öncesi seviyelerin 1 derece üzerine çıktı.
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Bu aynı zamanda siyasi liderlerin dünyayı küresel sıcaklıklardaki artışı 1,5 derecenin altında tutma çabalarını sürdürmeyi taahhüt eden Paris İklim Anlaşmasını imzaladıkları yıldı.
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