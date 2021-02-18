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  3. 18 Şubat 2021 10:26

Bilim insanları açıkladı: İşte koronavirüste en tehlikeli senaryo!

Koronavirüs üzerinde araştırmalar yürüten bilim insanları yeni bir koronavirüs pandemisine neden olabilecek 876 memeli belirledi.

Bilim insanları açıkladı: İşte koronavirüste en tehlikeli senaryo!

İlk olarak 2019’un son günlerinde ortaya çıkan corona virüs (Covid-19) pandemisi gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor.

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Bilim insanları açıkladı: İşte koronavirüste en tehlikeli senaryo!

Corona virüs ile ilgili gezegenimizin dört bir yanında yüzlerce bilimsel araştırma yürütülüyor. Yapılan yeni bir araştırmada yeni bir corona virüs pandemisine neden olabilecek 876 memeli belirlendi.

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Bilim insanları açıkladı: İşte koronavirüste en tehlikeli senaryo!

Independent’ta yer alan habere göre, en tehlikeli senaryo ise Covid ve MERS’in birleşmesi. Zira yapılan araştırmaya göre, bu iki virüsü aynı anda taşıyabilecek 100’den fazla hayvan mevcut.

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Bilim insanları açıkladı: İşte koronavirüste en tehlikeli senaryo!

Bilim insanları, ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin veri tabanı GenBank aracılığıyla 411 corona virüsün genetik dizisini çıkardı. Ekip bu dizileri bilgisayar algoritması kullanarak taradı.

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