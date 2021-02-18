Bilim insanları açıkladı: İşte koronavirüste en tehlikeli senaryo!
Koronavirüs üzerinde araştırmalar yürüten bilim insanları yeni bir koronavirüs pandemisine neden olabilecek 876 memeli belirledi.
İlk olarak 2019’un son günlerinde ortaya çıkan corona virüs (Covid-19) pandemisi gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor.
Corona virüs ile ilgili gezegenimizin dört bir yanında yüzlerce bilimsel araştırma yürütülüyor. Yapılan yeni bir araştırmada yeni bir corona virüs pandemisine neden olabilecek 876 memeli belirlendi.
Independent’ta yer alan habere göre, en tehlikeli senaryo ise Covid ve MERS’in birleşmesi. Zira yapılan araştırmaya göre, bu iki virüsü aynı anda taşıyabilecek 100’den fazla hayvan mevcut.