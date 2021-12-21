Bilim insanları açıkladı: Yalnızlık öldürüyor!

YALNIZLIK ÖLÜM RİSKİNİ SAĞLIK PROBLEMLERİNE KIYASLA YÜZDE 50 ARTIRIYOR

İngiltere’de yapılan yeni bir araştırmaya göre, şehirlerde doğa ile temas, yalnızlık hissini önemli ölçüde azaltıyor.

Scientific Reports adlı dergide yayımlanan çalışma, yalnızlığın önemli bir halk sorunu olduğunu gösterdi. Ayrıca, bu durumun bir kişinin ölüm riskini, hava kirliliği, obezite veya kötü alkol kullanımından yüzde 45’ten daha fazla artırdığı ortaya konuldu.