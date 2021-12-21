Bilim insanları açıkladı: Yalnızlık öldürüyor!
İngiltere'de bilim insanlarının yaptığı bir çalışma, yalnızlık duygusunun ölüm riskini, obezite, hava kirliliği ve aşırı alkol kullanımına kıyasla yaklaşık yüzde 50 oranında artırdığını gösterdi.
YALNIZLIK ÖLÜM RİSKİNİ SAĞLIK PROBLEMLERİNE KIYASLA YÜZDE 50 ARTIRIYOR
İngiltere’de yapılan yeni bir araştırmaya göre, şehirlerde doğa ile temas, yalnızlık hissini önemli ölçüde azaltıyor.
Scientific Reports adlı dergide yayımlanan çalışma, yalnızlığın önemli bir halk sorunu olduğunu gösterdi. Ayrıca, bu durumun bir kişinin ölüm riskini, hava kirliliği, obezite veya kötü alkol kullanımından yüzde 45’ten daha fazla artırdığı ortaya konuldu.
Bununla birlikte bilim insanları çalışmanın çevrenin yalnızlığı nasıl etkileyebileceğini değerlendiren ilk araştırma olduğunu söyledi.
Araştırmacılar, insanların nasıl hissettiklerine dair hafızalarına güvenmek yerine, bir akıllı telefon uygulaması aracılığıyla toplanan gerçek zamanlı verileri kullandı.
DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAKİ KENTLERDEN VERİ TOPLANDI
Bilim insanları yapılan çalışma kapsamında, Urban Mind araştırma uygulamasını kullanarak dünyanın dört bir yanındaki kentlilerden veri topladı.