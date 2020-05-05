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  3. 05 Mayıs 2020 18:35

Bilim İnsanları açıkladı: Yaşlı Koronavirüs hastaları için yeni umut

Bilim insanlarının son yaptığı açıklamaya göre, hastalara verilebilecek olan yaşlanma karşıtı ilaçlar bağışıklık sistemini gençleştirebilir.

Bilim İnsanları açıkladı: Yaşlı Koronavirüs hastaları için yeni umut

Bilim insanları, yaşlı yeni tip corona virüs (Covid-19) hastalarına bağışıklık sistemlerini restore etmek ve corona virüsle savaşmalarına yardımcı olmak için yaşlanma karşıtı ilaçlar verilebileceğini açıkladı.

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Bilim İnsanları açıkladı: Yaşlı Koronavirüs hastaları için yeni umut

HASTANEDE YATANLARIN YÜZDE 80'İ 65 YAŞ ÜSTÜNDE
Dünya genelinde Covid-19 nedeniyle hastaneye yatırılan kişilerin yüzde 80’i 65 yaş üzerinde bulunuyor ve yaşlı hastaların ölüm riski genç olanlardan yaklaşık 23 kat daha fazla.

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Bilim İnsanları açıkladı: Yaşlı Koronavirüs hastaları için yeni umut

Bir kişi yaşlandıkça, bağışıklık sistemi baskılanıyor ve vücutlarının virüsü tanıması ve corona virüse saldırması daha uzun sürüyor. Corona virüsün çoğalması ve önceden var olan hastalıklar yaşlıları daha savunmasız gerektiriyor.

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Bilim İnsanları açıkladı: Yaşlı Koronavirüs hastaları için yeni umut

Ancak Harvardlı bilim insanları bu durumun kısmen yeni bir yaşlanma karşıtı takviye olan NAD ( Nikotinamid adenin dinükleotit) güçlendiricileri ile düzeltilebileceğini söyledi.

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