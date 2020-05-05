Bilim İnsanları açıkladı: Yaşlı Koronavirüs hastaları için yeni umut
Bilim insanlarının son yaptığı açıklamaya göre, hastalara verilebilecek olan yaşlanma karşıtı ilaçlar bağışıklık sistemini gençleştirebilir.
Bilim insanları, yaşlı yeni tip corona virüs (Covid-19) hastalarına bağışıklık sistemlerini restore etmek ve corona virüsle savaşmalarına yardımcı olmak için yaşlanma karşıtı ilaçlar verilebileceğini açıkladı.
HASTANEDE YATANLARIN YÜZDE 80'İ 65 YAŞ ÜSTÜNDE
Dünya genelinde Covid-19 nedeniyle hastaneye yatırılan kişilerin yüzde 80’i 65 yaş üzerinde bulunuyor ve yaşlı hastaların ölüm riski genç olanlardan yaklaşık 23 kat daha fazla.
Bir kişi yaşlandıkça, bağışıklık sistemi baskılanıyor ve vücutlarının virüsü tanıması ve corona virüse saldırması daha uzun sürüyor. Corona virüsün çoğalması ve önceden var olan hastalıklar yaşlıları daha savunmasız gerektiriyor.