Bilim insanları araştırdı: Biotench aşısı kısırlık yapıyor mu?

İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentine ortaya çıkan koronavirüs gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor. Virüs dünya genelinde on milyonlarca kişiye bulaştı ve 4 milyona yakın kişinin hayatına mal oldu.