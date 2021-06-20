Bilim insanları araştırdı: Biotench aşısı kısırlık yapıyor mu?
Koronavirüs aşısının kısırlığa neden olduğu tartışmalarıyla ilgili yeni bir araştırma yayınlandı. ABD'de yapılan araştırma ile ''Koronavirüs aşısı kısırlık yapıyor mu?'' sorusu yanıt buldu.
İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentine ortaya çıkan koronavirüs gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor. Virüs dünya genelinde on milyonlarca kişiye bulaştı ve 4 milyona yakın kişinin hayatına mal oldu.
'Eski normal'lerimizi terk etmemize neden olan virüse çare bulmak için bilim dünyası yaklaşık 2 yıldır tabiri caizse teyakkuza geçmiş durumda. Bu kapsamda pek çok aşı geliştirildi.
Küresel aşılamada 2.5 milyar doz barajı aşıldı. Ancak aşı yaptırmaya yanaşmayan ciddi bir kitle var. Aşı karşıtlığının temel argümanı ise aşıların erkeklerde kısırlık yaptığı iddiası.
ABD'de Moderna ve BioNTech Kovid-19 aşıları üzerinde yapılan araştırmanın sonuçları yayınlandı. Söz konusu araştırma 'Koronavirüs aşısı kısırlık yapıyor mu?' tartışmasına son nokta konuldu.