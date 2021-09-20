Bilim insanları kedi videoları izleyecek gönüllüler arıyor
ABD’li ve Kanadalı bilim insanları, yeni bir çalışma kapsamında kedi videoları izleyecek gönüllüler aradıklarını duyurdu. Katılımcıların en az iki kediye sahip olmalı istendi.
ABD’de yer alan California Davis Üniversitesi ve Kanada’daki British Columbia Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, yeni bir araştırma için iki kedisi olan gönüllüler aradıklarını duyurdu.
Çalışma, kedi-kedi ve kedi-insan etkileşiminin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacak. Bununla birlikte araştırma kapsamında katılımcılara farklı türde olumlu ve olumsuz kedi-kedi etkileşimlerini gösteren on kedi videosu gösterilecek.
VİDEOLARIN DERECELENDİRİLMESİ İSTENECEK
Ardından videoların “son derece olumludan aşırı olumsuza” doğru derecelendirilmesi istenecek. Kedi sahiplerinin puanları, aynı videoları izleyecek olan davranış bilimcilerinin verdiği puanlarla karşılaştırılacak.
Hayvanseverlere ayrıca, kendi kedilerinin videolardaki davranışlara ne sıklıkla benzer davranışlar gösterdiği sorulacak.