Bilim insanları uyardı: Bir sonraki salgın farelerden gelecek
ABD'de yapılan bir çalışma, kemirgenlerin SARS benzeri koronavirüslerin asemptomatik taşıyıcıları olduğunu ortaya çıkardı. Bilim insanları, yeni bir pandeminin ortaya çıkabileceği konusunda uyarıda bulundu.
ABD’de yer alan Princeton Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir çalışma, kemirgenlerin SARS benzeri virüslerin asemptomatik taşıyıcıları olabileceği konusunda uyardı. Bu durum, Covid-19’dan sonraki pandeminin farelerden başlayabileceği anlamına geliyor.
Bilim insanları PLOS Computational Biology adlı dergide yayımlanan çalışma kapsamında, özellikle SARS virüslerinin bağlandığı reseptörlere bakarak çeşitli memeli türlerinin genomik bir analizini yaptı.
Ardından, geçmişte bazı kemirgen türlerinin tekrar tekrar SARS benzeri corona virüslere maruz kaldıklarına dair kanıtlar buldular ve bu da onların muhtemelen belirli bir düzeyde direnç geliştirmelerine yol açtı.
Bununla birlikte, Covid-19 enfeksiyonuna neden olan SARS-CoV-2 adlı virüs, “zoonotik” hastalıklar kategorisine giriyor. Yani hayvanlardan insanlara geçiyor. Önceki araştırmalar, Çin at nalı yarasalarının, semptom göstermeden sayısız SARS benzeri virüse ev sahipliği yapabildiğini göstermişti.
GELECEK PANDEMİLERİ ÖNLEMEK İÇİN HAYATİ BİR ROL OYNUYOR
Çalışma, moleküler biyolog Sean King ve New Jersey'deki Princeton Üniversitesi'nden bilgisayar bilimcisi Mona Singh tarafından yürütüldü. Araştırmacılar, SAR ve Covid-19 gibi enfeksiyonların taşıyıcısı olan hayvanları belirlemenin gelecekteki pandemileri önlemek için hayati bir önemi olduğunu vurguladı.