Bilim insanları uyardı: Bir sonraki salgın farelerden gelecek

GELECEK PANDEMİLERİ ÖNLEMEK İÇİN HAYATİ BİR ROL OYNUYOR



Çalışma, moleküler biyolog Sean King ve New Jersey'deki Princeton Üniversitesi'nden bilgisayar bilimcisi Mona Singh tarafından yürütüldü. Araştırmacılar, SAR ve Covid-19 gibi enfeksiyonların taşıyıcısı olan hayvanları belirlemenin gelecekteki pandemileri önlemek için hayati bir önemi olduğunu vurguladı.