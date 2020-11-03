Bilim insanları uyardı: İkinci dalga son olmayacak!
Fransa'da Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında şu an yaşanan ikinci dalganın son dalga olmayacağı, bu kışın sonunda veya 2021'in ilkbaharında arka arkaya birkaç dalganın yaşanabileceği uyarısında bulundu.
Halen Avrupa'da salgının merkez üssü konumunda olan ülkenin bilim kurulundan yapılan açıklamada, gelecek ayların salgın açısından daha da zor geçeceği belirtildi.
Fransa'da Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında şu an yaşanan ikinci dalganın son dalga olmayacağı, bu kışın sonunda veya 2021'in ilkbaharında arka arkaya birkaç dalganın daha yaşanabileceği uyarısı yaptı.
Açıklamada, salgına karşı alınan tedbirlerden gelecek haftalarda başarılı sonuçlar alınması halinde bile bir sonraki dalgaların önlenemeyeceği ifade edildi.