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  3. 03 Kasım 2020 12:25

Bilim insanları uyardı: İkinci dalga son olmayacak!

Fransa'da Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında şu an yaşanan ikinci dalganın son dalga olmayacağı, bu kışın sonunda veya 2021'in ilkbaharında arka arkaya birkaç dalganın yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Bilim insanları uyardı: İkinci dalga son olmayacak!

Halen Avrupa'da salgının merkez üssü konumunda olan ülkenin bilim kurulundan yapılan açıklamada, gelecek ayların salgın açısından daha da zor geçeceği belirtildi. 

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Bilim insanları uyardı: İkinci dalga son olmayacak!

Fransa'da Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında şu an yaşanan ikinci dalganın son dalga olmayacağı, bu kışın sonunda veya 2021'in ilkbaharında arka arkaya birkaç dalganın daha yaşanabileceği uyarısı yaptı. 

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Bilim insanları uyardı: İkinci dalga son olmayacak!

Açıklamada, salgına karşı alınan tedbirlerden gelecek haftalarda başarılı sonuçlar alınması halinde bile bir sonraki dalgaların önlenemeyeceği ifade edildi.

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Bilim insanları uyardı: İkinci dalga son olmayacak!

İkinci dalganın bu yılın sonunda sona erebileceği, bir sonraki dalganın daha kontrol edilebilir seviyede olmasının beklendiği de açıklamada yer aldı. 

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