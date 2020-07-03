Bilim insanları uyardı: ''Koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi''

ORJİNALİNDEN DAHA BULAŞICI

Bilim insanları söz konusu mutasyonun corona virüsün yapısında bulunan peplomer(virüsün üzerinde yer alan ve konakçı hücreye tutunmasını sağlayan protein yapı) sayısını artırdığını ve bu nedenle virüsün daha bulaşıcı hale geldiğini ve Covid-19’a yakalananlardaki viral yükün arttığını söyledi.