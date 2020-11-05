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  3. 05 Kasım 2020 12:45

Bilim insanlarından koronavirüse karşı yeni tavsiyeler

Tayvanlı ve Japon bilim insanları koronavirüs ile ilgili tavsiyelerde bulundu. Koronavirüs olup olmadığınızı anlamak için kendi başınıza her sabah nefes testi yapabileceğiniz gibi aynı zamanda virüsten korunmak için 15 dakikada bir su içerek koronavirüsten korunabileceğinizi anlattı.

Bilim insanlarından koronavirüse karşı yeni tavsiyeler

Tayvanlı ve Japon bilim insanları koronavirüs ile ilgili tavsiyelerde bulundu. Koronavirüs olup olmadığınızı anlamak için kendi başınıza her sabah nefes testi yapabileceğiniz gibi aynı zamanda virüsten korunmak için 15 dakikada bir su içerek koronavirüsten korunabileceğinizi anlattı.

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Bilim insanlarından koronavirüse karşı yeni tavsiyeler

Koronavirüs salgını başlaması sonrasında birçok kişi 'Koronavirüsten nasıl korunabiliriz?' ya da 'Koronavirüs olup olmadığımızı nasıl anlayabiliriz?' diye araştırdı. Bununla ilgili Tayvanlı ve Japon bilim insanları önerilerde bulundu.

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Bilim insanlarından koronavirüse karşı yeni tavsiyeler

HER SABAH 10 SANİYENİZİ AYIRIN Tayvanlı uzmanlar, "Ateş veya öksürük şikâyetiyle hastaneye gittiğiniz zaman akciğerler genellikle yüzde 50 fibrozdur ve artık maalesef çok geçtir.

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Bilim insanlarından koronavirüse karşı yeni tavsiyeler

Tayvanlı uzmanlar her sabaha yapabileceğimiz basit bir öz kontrol öneriyorlar. Derin bir nefes alın ve nefesinizi 10 saniyeden fazla tutun.

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