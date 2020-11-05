Bilim insanlarından koronavirüse karşı yeni tavsiyeler

Tayvanlı ve Japon bilim insanları koronavirüs ile ilgili tavsiyelerde bulundu. Koronavirüs olup olmadığınızı anlamak için kendi başınıza her sabah nefes testi yapabileceğiniz gibi aynı zamanda virüsten korunmak için 15 dakikada bir su içerek koronavirüsten korunabileceğinizi anlattı.