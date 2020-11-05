Bilim insanlarından koronavirüse karşı yeni tavsiyeler
Tayvanlı ve Japon bilim insanları koronavirüs ile ilgili tavsiyelerde bulundu. Koronavirüs olup olmadığınızı anlamak için kendi başınıza her sabah nefes testi yapabileceğiniz gibi aynı zamanda virüsten korunmak için 15 dakikada bir su içerek koronavirüsten korunabileceğinizi anlattı.
Tayvanlı ve Japon bilim insanları koronavirüs ile ilgili tavsiyelerde bulundu. Koronavirüs olup olmadığınızı anlamak için kendi başınıza her sabah nefes testi yapabileceğiniz gibi aynı zamanda virüsten korunmak için 15 dakikada bir su içerek koronavirüsten korunabileceğinizi anlattı.
Koronavirüs salgını başlaması sonrasında birçok kişi 'Koronavirüsten nasıl korunabiliriz?' ya da 'Koronavirüs olup olmadığımızı nasıl anlayabiliriz?' diye araştırdı. Bununla ilgili Tayvanlı ve Japon bilim insanları önerilerde bulundu.
HER SABAH 10 SANİYENİZİ AYIRIN Tayvanlı uzmanlar, "Ateş veya öksürük şikâyetiyle hastaneye gittiğiniz zaman akciğerler genellikle yüzde 50 fibrozdur ve artık maalesef çok geçtir.