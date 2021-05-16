Bilim insanlarından Vuhan çağrısı: ''Ciddiye alınmalı''
Bilim insanları koronavirüsün Vuhan'daki labaratuvardan sızdığı iddialarının ciddiye alınmasını gerektiğini ve DSÖ'nün bunu dengeli bir şekilde değerlendirmediğini savundu.
İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor.
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Salgının başladığı günden beri 163 milyonun üzerinde insana bulaşan virüs dünya genelinde 3.3 milyonun üzerinde insanın hayatına mal oldu.
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Virüs ile ilgili onlarca iddia ve komplo teorisi de bulunuyor Onlardan bir tanesi de virüsün Wuhan'daki bir laboratuvarda üretildiği ve buradan sızdıktan sonra pandemiye neden olduğuydu.
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Bu iddia ile ilgili flaş bir çağrı geldi. ABD, İngiltere, Kanada ve İsviçre'den 18 uzman, laboratuvar ihtimalinin değerlendirilmesini istiyor
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