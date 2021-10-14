Bilim insanlarını endişelendiren görüntüler! Yeni salgın buradan çıkabilir
Amazon ormanlarından elde edilen 200'den fazla vahşi hayvan türünün Peru'daki pazarlarda yasadışı olarak satıldığı ortaya çıktı. Belen'deki hayvan pazarında çekilen fotoğraflar tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Bilim insanları pazarın Covid-19 benzeri başka bir salgına yol açabileceğini söyledi.
HEPSİ HAYVAN KÖKENLİ: COVİD-19, EBOLA, SARS...
Yabani hayvanların, Covid, SARS (şiddetli akut solunum sendromu) ve Ebola dahil olmak üzere insanlara ölümcül hastalıkları bulaştırdığı biliniyor.
World Animal Protection adlı STK tarafından hazırlanan yeni rapor, böyle bir salgını önlemek için çok az sağlık ve güvenlik önlemi bulunduğunu veya hiç bulunmadığını ortaya koydu.
"Riskli durum: Peru'nun vahşi yaşam pazarları hayvanları ve insanları nasıl riske atıyor?” başlıklı rapor, Peru Amazon'unda vahşi yaşam satan en büyük açık hava pazarı olarak kabul edilen Belén gibi kentsel pazarlara baktı.
Belén'deki hayvanlar ve kuşlar yaygın olarak et şeklinde tüketilmesi amacıyla satılıyor. Ancak, bu hayvanların aynı zamanda lüks evcil hayvanlar olarak ya da ruhsal, tıbbi ve dekoratif kullanım için satın alanlarda bulunuyor.