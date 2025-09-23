Bilim insanlarının depremden daha yıkıcı dediği kabusta 240 gölden 186'sı kurudu
Türkiye'nin dört bir yanını saran kuraklık kabusunda, Türkiye'nin 240 gölünden 186'sı kuruyarak çöle döndü...
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nden (DEÜ) Hidrojeoloji (yer altı suyu) Uzmanı Prof. Dr. Celalettin Şimşek, 2070 yılına kadar 4 derece sıcaklık artışının beklendiğini ve kuraklığının artacağını söyledi. Prof. Dr. Şimşek, mevcutta 240 gölgen 186'sı kuruduğuna dikkat çekip, "Göllerimiz baskı altında. Su kaynaklarımız azalıyor. Ülkemizin göl ekosistemi tehdit altında. Bir an önce önlem alınmalı" dedi.
DEÜ Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi ve Hidrojeoloji Uzmanı Prof. Dr. Celalettin Şimşek, kuraklık konusunda açıklamalarda bulundu.
Kuraklığın tüm dünya için büyük bir sorun olduğunu belirten Prof. Dr. Şimşek, "Kimi bölgelerde aşırı yağış kimi bölgelerinde ise su azlığı var. Türkiye'de kuzey kesimlerde aşırı yağış, güney kesimlerde ise kuraklık mevcut. Yapılan analizlerde 2040'a kadar ortalama sıcaklık 2 derece, 2070'e kadar ise sıcaklığın ortalama 4 derece artması bekleniyor. Bunun en fazla hissedileceği kesim Marmara, Ege ve Akdeniz bölgeleri. Aşırı şekilde bu bölgelerde daha fazla hissedilecektir. Sular aşırı buharlaşacak. Açık yüzey barajlarda ise hızlı su tükenmesi gerçekleşecektir. Bu bölgelerde aşırı nüfusla beraber su talebi de daha fazla. Dolayısıyla barajlar, bu talebi karşılayamıyor. Son 3 yılda aşırı sıcaklık oldu. 2050'lerde beklenen sıcaklıkları Avrupa bu dönemde yaşadı. Fransızlar, 2050'lerde beklenen sıcaklıkların geldiğini ve önlem alınması gerektiğini paylaştı. Ülkemiz kuraklıkla ciddi şekilde mücadele ediliyor. 240 gölden maalesef 186'sı kurudu. Göllerimiz baskı altında. Su kaynaklarımız azalıyor. Ülkemizin ekosistemi tehdit altında. Bir an önce önlem alınmalı" ifadelerini kullandı.
Su kıtlığına dikkati çeken Prof. Dr. Şimşek, "2040'larda su kıtlığı yaşayan ülkeler arasına gireceğiz. Öncelikle elimizdeki su varlığını korumamız gerekiyor. Bunun için önlemler almamız gerekiyor. Gri su dediğimiz arıtılmış suların, öncelikle tarımda kullanılması gerekiyor. İzmir'de 400-450 milyon metreküp atık su denize deşarj ediliyor. Bunu arıtıp tarımsal sulamada kullanırsak özellikle Gediz Havzası'nda yer altı suyundaki baskıyı önemli oranda azaltmış oluruz. İçme ve kullanma suyunu o zaman daha uzun kullanma imkanı sağlamış oluruz. Çünkü su kaynağının yüzde 75'i sulama kullanılmakta" dedi.