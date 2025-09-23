Bilim insanlarının depremden daha yıkıcı dediği kabusta 240 gölden 186'sı kurudu

Kuraklığın tüm dünya için büyük bir sorun olduğunu belirten Prof. Dr. Şimşek, "Kimi bölgelerde aşırı yağış kimi bölgelerinde ise su azlığı var. Türkiye'de kuzey kesimlerde aşırı yağış, güney kesimlerde ise kuraklık mevcut. Yapılan analizlerde 2040'a kadar ortalama sıcaklık 2 derece, 2070'e kadar ise sıcaklığın ortalama 4 derece artması bekleniyor. Bunun en fazla hissedileceği kesim Marmara, Ege ve Akdeniz bölgeleri. Aşırı şekilde bu bölgelerde daha fazla hissedilecektir. Sular aşırı buharlaşacak. Açık yüzey barajlarda ise hızlı su tükenmesi gerçekleşecektir. Bu bölgelerde aşırı nüfusla beraber su talebi de daha fazla. Dolayısıyla barajlar, bu talebi karşılayamıyor. Son 3 yılda aşırı sıcaklık oldu. 2050'lerde beklenen sıcaklıkları Avrupa bu dönemde yaşadı. Fransızlar, 2050'lerde beklenen sıcaklıkların geldiğini ve önlem alınması gerektiğini paylaştı. Ülkemiz kuraklıkla ciddi şekilde mücadele ediliyor. 240 gölden maalesef 186'sı kurudu. Göllerimiz baskı altında. Su kaynaklarımız azalıyor. Ülkemizin ekosistemi tehdit altında. Bir an önce önlem alınmalı" ifadelerini kullandı.