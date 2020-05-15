Bilim Kurulu Üyeleri uyardı: Kontrollü normalleşmede 4 kurala dikkat
Koronavirüsle mücadelede Kontrollü Sosyal Hayat evresinde oluşan "rehavet" görüntülerine karşı Bilim Kurulu üyelerinden uyarı geldi. Kurul'un halk sağlığı alanında uzman üyesi olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Öztürk, yaptığı değerlendirmede, Almanya, İtalya başta olmak üzere Avrupa'nın Türkiye'den önce salgına yakalandığını, aldığı önlemlerle Türkiye'nin bu...
Koronavirüsle mücadelede Kontrollü Sosyal Hayat evresinde oluşan "rehavet" görüntülerine karşı Bilim Kurulu üyelerinden uyarı geldi. Kurul'un halk sağlığı alanında uzman üyesi olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Öztürk, yaptığı değerlendirmede, Almanya, İtalya başta olmak üzere Avrupa'nın Türkiye'den önce salgına yakalandığını, aldığı önlemlerle Türkiye'nin bu süreci geciktirdiğini hatırlattı.
Milliyet'in haberine göre Almanya'nın pandemi sürecinde Türkiye gibi filyasyondaki başarısı, sağlık alt yapısı ile salgını kontrol altına aldığını belirten Öztürk, "Almanya'da koronavirüs bulaşma kat sayısı 0,6'ya kadar düşmüştü. Önlemler hafifledi bulaşma kat sayısı 1.18 oldu. 1'in üzerine çıkması virüsün yayılmaya devam etmesi demektir. Benzer durum Güney Kore ve Japonya'da da oldu." dedi.
MASKE ÖMRÜ KADAR Vatandaşların havaların ısınmasıyla bir an önce normalleşmeye geçme isteğinin arttığını ifade eden Öztürk, vatandaşlardan özellikle AVM konusunda daha temkinli davranmalarını istedi. AVM önlerinde yaşanan sosyal mesafeden uzak görüntülerin, Türkiye'de azalmakta olan bulaşma katsayısını artırabileceğini belirten Öztürk, "AVM'ye gerekmedikçe gitmeyin. Gerekliyse, örneğin yazlık ayakkabıya ihtiyacın var."
"Gidip onu alacak şekilde nokta atışı gidilmeli. Alışveriş süresi bir maske kullanım miadı kadar olmalı. Maskenin ortalama 2 saat, bilemedin 3 saatlik bir ömrü var. Bunu geçmeyecek şekilde prensip edinilmeli" diye konuştu. Yaklaşan Ramazan Bayramı'na da işaret eden Öztürk, şunları kaydetti: "Evde kalma bayramda da geçerli. Salgını atlatıyoruz, sonuna geliyoruz ama bayram için erken. Hani 'yüzdük yüzdük kuyruğuna getirdik' derler. Bunun için önmüzdeki bir ayı belki 2 ayı kontrollü geçirmeliyiz."