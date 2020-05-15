Bilim Kurulu Üyeleri uyardı: Kontrollü normalleşmede 4 kurala dikkat

"Gidip onu alacak şekilde nokta atışı gidilmeli. Alışveriş süresi bir maske kullanım miadı kadar olmalı. Maskenin ortalama 2 saat, bilemedin 3 saatlik bir ömrü var. Bunu geçmeyecek şekilde prensip edinilmeli" diye konuştu. Yaklaşan Ramazan Bayramı'na da işaret eden Öztürk, şunları kaydetti: "Evde kalma bayramda da geçerli. Salgını atlatıyoruz, sonuna geliyoruz ama bayram için erken. Hani 'yüzdük yüzdük kuyruğuna getirdik' derler. Bunun için önmüzdeki bir ayı belki 2 ayı kontrollü geçirmeliyiz."