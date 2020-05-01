Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: ''Salgın 24 ay daha sürebilir!''
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, salgına karşı geliştirilen aşıların beklendiği gibi etki edememesi ihtimali bulunduğunu söyleyerek salgının kitle bağışıklığı ile biteceğini ve salgının en az 20-24 ay sürebileceğini, bu süre içinde de önlemlere devam edilmesi gerektiğini söyledi.
Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, Habertürk'teki canlı yayında salgında alınan tedbirlerin süresiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Salgının geçmesinin yıllar sürebileceğini söyleyen Azap, dünya çapında seksenden fazla aşı çalışması yapıldığını ancak aşılara fazla umut bağlanmaması gerektiğini belirtti.
Azap, virüsün kontrol altına alınabilmesi için kabaca yüzde 50-60 oranında kitle bağışıklığının oluşması gerektiğini ifade etti.
"SALGININ KONTROL ALTINA ALINMASI İÇİN KİTLE BAĞIŞIKLI YÜZDE 60'LARA ÇIKMASI LAZIM"
Salgını kontrol altına almak için dünya nüfusunun yarısının bağışıklık kazanması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Alpay Azap, "Virüsün kontrol altında olabilmesi için kitle bağışıklığının kabaca toplumdaki oranı yüzde 50-60 olması gerekecek.