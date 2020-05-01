Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: ''Salgın 24 ay daha sürebilir!''

"SALGININ KONTROL ALTINA ALINMASI İÇİN KİTLE BAĞIŞIKLI YÜZDE 60'LARA ÇIKMASI LAZIM"

Salgını kontrol altına almak için dünya nüfusunun yarısının bağışıklık kazanması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Alpay Azap, "Virüsün kontrol altında olabilmesi için kitle bağışıklığının kabaca toplumdaki oranı yüzde 50-60 olması gerekecek.