Bilim Kurulu Üyesi Gündüz'den çarpıcı Adana yorumu
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, vaka sayısındaki artış nedeniyle kırmızıya dönen Adana için, ''Eğer Adanalılar tedbirlere uyarsa bu harita 10 gün sonra yeşile döner'' yorumunda bulundu.
Corona virüs salgınında son dönemde vaka sayıları artarken dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, risk altında olan kentler içinde Adana’nın da olduğunu ve vaka sayısının büyük artış gösterdiğini söyledi. Sağlık Bakanlığı’nın HES mobil uygulamasındaki risk haritasında da kent tamamen ‘yüksek riske’ işaret eden kırmızı renge büründü. Sadece mezarlıkların beyaz ve yeşil renkte olduğu görüldü.
Bu verilerden sonra kent halkının daha dikkatli olması gerektiğini söyleyen Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, haritanın kırmızı renkte olmasının sebebinin tedbirlere yeterince uyulmaması olduğunu bildirdi.
BİREYSEL ÖNLEMLER ÇÖZÜM İÇİN ÖNEMLİ
Corona virüs salgını sürecinde vaka sayılarının dünya geneli ile ülkede artış göstermesinin beklenen bir durum olduğunu kaydeden Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, Adana’nın da bu bölgelerden biri olduğunu ifade etti. Haritanın yüksek riski işaret eden kırmızıya bürünmesinin nedeninin gereken hassasiyetin gösterilmemesi olduğunu vurgulayan Gündüz, “Temaslı olduğumuz zaman kendimizi dinlemeli ve belirtileri hissettiğimiz an kendimizi karantinaya almalıyız. Filyasyon ekiplerimizin müdahalesini, gereken önlemleri alarak beklemeliyiz. Aile içi bulaşlar bu tablonun büyük sebeplerinden biri. Riskli olduğumuzu düşündüğümüz an, bireysel önlemler almamız şart. Eşyalarımızı ayırıp, kendimizi izole etmeliyiz” dedi.