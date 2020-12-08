Bilim Kurulu Üyesi Gündüz'den çarpıcı Adana yorumu

BİREYSEL ÖNLEMLER ÇÖZÜM İÇİN ÖNEMLİ

Corona virüs salgını sürecinde vaka sayılarının dünya geneli ile ülkede artış göstermesinin beklenen bir durum olduğunu kaydeden Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, Adana’nın da bu bölgelerden biri olduğunu ifade etti. Haritanın yüksek riski işaret eden kırmızıya bürünmesinin nedeninin gereken hassasiyetin gösterilmemesi olduğunu vurgulayan Gündüz, “Temaslı olduğumuz zaman kendimizi dinlemeli ve belirtileri hissettiğimiz an kendimizi karantinaya almalıyız. Filyasyon ekiplerimizin müdahalesini, gereken önlemleri alarak beklemeliyiz. Aile içi bulaşlar bu tablonun büyük sebeplerinden biri. Riskli olduğumuzu düşündüğümüz an, bireysel önlemler almamız şart. Eşyalarımızı ayırıp, kendimizi izole etmeliyiz” dedi.