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  3. 08 Eylül 2020 13:31

Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Okullar sınırlı olarak açılabilir

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Önümüzdeki günlerde kararın netleşeceğini sanıyorum. Kişisel kanaatim ise yüz yüze eğitimin okuma-yazma aşamasındaki çocuklarla sınırlı kalabileceği yönündedir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin, ayrıca onları yetiştiren öğretmenlerimizin sağlığı öncelikli endişemiz olmalıdır." açıklamasını yaptı. ...

Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Okullar sınırlı olarak açılabilir

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'ye konuşan Kayıpmaz, “Son dönemde vaka sayısındaki artışın en yüksek olduğu il, ne yazık ki Ankara oldu. Kontrollü sosyal hayat döneminde Ankara’da yaşayanlar her zamanki kontrollü tavırlarının dışına çıktı. Sadece Ankara’da değil, yurdumuzun genelinde de salgın öncesindeki yaşantımıza hızlı bir dönüş oldu.” dedi. 

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Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Okullar sınırlı olarak açılabilir

Kayıpmaz şöyle konuştu: Öncelikle virüsün yayılım merkezi haline gelen mahalle arası sokak düğünleri, sünnet, nişan, kına gecesi gibi etkinlikler yasaklandı. 

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Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Okullar sınırlı olarak açılabilir

 Düğünler, cenazeler ve taziyeler kısıtlandı. Asker uğurlamalarıyla ilgili kararlar zaten önceden ülkemiz genelinde alınmıştı.

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Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Okullar sınırlı olarak açılabilir

Ayrıca esnek çalışma yöntemlerinin önü açıldı. Bir süre bu alınan önlemlerin etkileri izlenecektir. Yeterli olmadığı takdirde yeni önlemlere yönelik olarak da bilimsel danışma kurulunun tavsiyeleri bulunmaktadır

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