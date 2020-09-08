Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Okullar sınırlı olarak açılabilir

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'ye konuşan Kayıpmaz, “Son dönemde vaka sayısındaki artışın en yüksek olduğu il, ne yazık ki Ankara oldu. Kontrollü sosyal hayat döneminde Ankara’da yaşayanlar her zamanki kontrollü tavırlarının dışına çıktı. Sadece Ankara’da değil, yurdumuzun genelinde de salgın öncesindeki yaşantımıza hızlı bir dönüş oldu.” dedi.