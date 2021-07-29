Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan ''üçüncü doz'' çağrısı

‘Bireysel tedbirlere dikkat edilmezse yükseliş kaçınılmaz’Kısıtlamaların kaldırılmasından sonran vaka sayılarındaki artışa da dikkat çeken Kayıpmaz, “Kısıtlamaların gevşetilmesiyle birlikte bireysel koruyucu tedbirler olan maske, fiziki mesafe, temizlik ve kalabalıklardan kaçınma kurallarına uyumun azaldığını görüyoruz. Salgın hastalıkla mücadelede aşı ile toplumsal bağışıklık sağlanıncaya kadar bireysel tedbirlere uyum da son derece önemlidir ve günlük yaşantımızda bu temel tedbirlerin unutulmaması gereklidir. Aksi takdirde şu anda yaşadığımız gibi vaka sayılarında bir yükseliş kaçınılmaz olacaktır. Hastane kapasitesini zorlama tehlikesi olan da kısa sürede artan hasta sayısıdır” dedi