Bilim Kurulu Üyesi o soruya yanıt verdi: Vaka sayıları artacak mı?
1 Haziran'da açıklanan yeni normalleşme adımlarından sonra insanların normal hayatlarına dönmesi ikinci dalga korkusunu beraberinde getirdi. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Hürriyet'ten Fulya Soybaş'a, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
"ESKİ NORMALLE YENİSİNİ KARIŞTIRMAYIN"
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Hürriyet'ten Fulya Soybaş'a, bahsedilen artışın il bazlı olabileceğini söylüyor ve “Takip edebildiğim kadarıyla salgın İstanbul’da daha kontrollü, diğer bazı illerde ise artış var. Bu ortalamaya yansımış olabilir” diyor. Seyahat yasaklarının kaldırılmış olması ve akabindeki kısmi göçün böylesi bir artışa neden olup olmadığı sorusuna cevabı net: “Bunlar hipotez. Bunu söyleyebilmek için başka veriler lazım. Ama şunu söyleyebilirim yaşanan gevşemenin rakamlar üzerinde etkisi büyük.”
"2. DALGA YAŞANABİLİR"
Prof. Dr. Yavuz, İran örneğini veriyor ve “Yeni normalde, maske-mesafe-hijyen başta, tedbirler uygulanmazsa 2. dalga bizde de kaçınılmaz olur” diyor. Sınır kapılarını açtığımız İran’da 24 saatte vaka sayısı 3 bin 574 oldu ki bu salgının ilk gününden bu yana 24 saat içinde tespit edilen en yüksek sayıydı. Yavuz “Biz de o durumdan uzak değiliz. Çok dikkatli olmak lazım. Bu kadar rahat bir ‘normalleşme’ doğal değil. Kalabalığa mümkün olduğunca girmemek, girilecek ise maske ile girmek, yakın temastan ve kapalı ortamlardan kaçınmak en çok dikkat edilmesi gereken hususlar. İnsanlar yeni normali ‘eski normal’ algılıyor. En az 1 yıl daha yeni kurallarla hayatımıza devam edeceğiz” diyor.
"SALGIN DURAKLAMA DÖNEMİNDE"
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bahsettiği artışın, günlük-pozitif çıkan vakalardaki artış olduğunu belirterek “Son 15 gündür rakamlar 800 ile 1500 arasında dalgalanıyor. Kimi günler biraz düşüyor, kimi zamansa yükseliş gösteriyor. Bu dalgalanmanın sebebi önceki yasaklamalar. Bayramda uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı ile 700’lü rakamlara kadar indik. Sonra ‘normalleşme’ etkisi ile artış başladı. Günlük vaka sayısında yaşanan bu dalgalanmalar sağlıklı bir değerlendirme yapmak için yeterli değil. Önemli olan genel trend” diyor.
"RAKAMLAR AYNI DEĞİL"
Özlü şöyle devam ediyor: “Normalleşmenin başlamasıyla birlikte ‘duraklama’ dönemine girildi. Bir plato oluştu ki bu zaten ‘normalleşme’ ile bekleniyordu. Yani, endişe edilecek bir durum yok. Ancak haziran ayında ne olacak onu da görmek lazım! 10 gün içinde ne durumda olduğumuz netleşir. Ayrıca, pozitif hasta sayısının artması, bulunan kişilerin hepsinin hasta olduğu anlamına gelmiyor. Salgının başındaki 1000 sayısı ile şu anki 1000 sayısı aynı değil. Salgın başladığında sadece semptomu olan kişilere test yapılıyordu. Dolayısıyla pozitif olan günlük vaka sayılarımızın tamamı hasta idi. Bunların % 23’ü hastaneye yatırılarak tedavi ediliyordu. Oysa şimdi test yapılan kişilerin % 96’sı asemptomatik ve pozitif olanların sadece % 2.3’ünü hastanede tedavi ediyoruz. Zaten, bakanlığımız süreci sıkı takipte. Ciddi bir geri dönüş olursa yasaklar yeniden uygulanabilir.”