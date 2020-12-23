Bilim Kurulu Üyesi Prof. Akın: Virüs 250 kez mutasyona uğradı
İngiltere'de mutasyona uğrayan yeni koronavirüsün tespit edilmesiyle Noel kutlamaları öncesi kısıtlamalar artırıldı, Türkiye dahil birçok ülke İngiltere'den seyahatleri yasakladı. Değişime uğrayan yeni tür virüs ilk olarak Eylül ayında tespit edildi. Kasım ayında Londra'da tespit edilen vakaların dörtte birine yakını yeni tür virüsle bağlantılı. Bu oran, Aralık ortasında...
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Akın: "Virüs 250 kez mutasyona uğradıBizde bir kez görüldü. Bu normaldir yaşamak için virüs devamlı bir değişime girmek ister”
Birleşik Krallık’ta yeni tip koronavirüsün (Covid-19) mutasyona uğramasıyla ilgili tartışmalar devam ederken Bilim Kurulu Üyesi Prof. Levent Akın’dan dikkati çekici bir açıklama geldi. Akın’ın aktardığına göre Kovid-19, geçen yıl aralık ayından beri 250 defa mutasyona uğradı.
Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, bugünkü köşesinde Prof. Akın’ın mutasyona dair görüşlerine yer verdi. Buna göre Akın şunları söyledi: Güney Amerika’nın en güney ucunda bir bölgede görülen bir virüsün suşu (altkültürü), Rusya’nın Kuzey Doğusundaki en uç noktasına ulaşması fazla vakit almıyor. Bir kişi Kızamık virüsünü ortalama 12 kişiye bulaştırır. Burada bu oran 3-4 civarı. Önemli olan ne kadar korunduğumuz.