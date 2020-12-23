Bilim Kurulu Üyesi Prof. Akın: Virüs 250 kez mutasyona uğradı

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, bugünkü köşesinde Prof. Akın’ın mutasyona dair görüşlerine yer verdi. Buna göre Akın şunları söyledi: Güney Amerika’nın en güney ucunda bir bölgede görülen bir virüsün suşu (altkültürü), Rusya’nın Kuzey Doğusundaki en uç noktasına ulaşması fazla vakit almıyor. Bir kişi Kızamık virüsünü ortalama 12 kişiye bulaştırır. Burada bu oran 3-4 civarı. Önemli olan ne kadar korunduğumuz.