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  3. 29 Nisan 2020 15:45

Bilim Kurulu üyesi Prof. Özlü uyardı: Her şey sil baştan olmasın

Sağlık Bakanlığı tarafından yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele için kurulan Bilim Kurulu’nun üyelerinden Prof. Tevfik Özlü marketlerde ve sokaklardaki kalabalıklaşmaya dikkati çekerken “Her şey sil baştan olmasın” uyarısı yaptı.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Özlü uyardı: Her şey sil baştan olmasın

Özlü, sosyal medya hesabı Twitter’da yaptığı paylaşımlarda bir dizi uyarı yaptı. Özlü “Aşı veya enfeksiyon ile toplumun ortalama yüzde 60 kadarı bağışık hale gelmediği sürece sosyal izolasyon ve el hijyeninden vazgeçemeyiz” dedi.  

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Bilim Kurulu üyesi Prof. Özlü uyardı: Her şey sil baştan olmasın

“Hedef günlük vaka sayısını sıfırlamak” Özlü’nün açıklamaları şöyle: Önümüzde başarmamız gereken hedefler var. Yeni günlük vaka sayılarımızı sıfırlamak. Mevcut hastalarımızın tedavisini tamamlayıp taburcu etmek, havuzu boşaltmak. Hasta veya temaslı kişilerin izolasyon sürelerini tamamlamak. Bunlardan sonra yangını söndürmüş sayılırız.

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Bilim Kurulu üyesi Prof. Özlü uyardı: Her şey sil baştan olmasın

“Tedbirleri devam ettirerek yangın alanını soğutmalıyız” Yangının sönmesini takiben bir hafta, 10 gün kadar da tedbirleri devam ettirerek, yangın alanını soğutmalıyız ki, yeniden bir kıvılcım parlayıp ikinci dalga başlamasın.

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Bilim Kurulu üyesi Prof. Özlü uyardı: Her şey sil baştan olmasın

“Tüm sektörlerde yeni bir kurgu” Takiben sosyal mesafe ve el hijyeni gibi tedbirlerden ödün vermeden aşamalı bir planlama ile normale dönebiliriz. Tüm sektörlerde, sosyal alanlarda Covid-19’dan korunaklı yeni bir kurgulama yapmamız gerekiyor.

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