Bilim Kurulu üyesi Prof. Özlü uyardı: Her şey sil baştan olmasın
Sağlık Bakanlığı tarafından yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele için kurulan Bilim Kurulu’nun üyelerinden Prof. Tevfik Özlü marketlerde ve sokaklardaki kalabalıklaşmaya dikkati çekerken “Her şey sil baştan olmasın” uyarısı yaptı.
Özlü, sosyal medya hesabı Twitter’da yaptığı paylaşımlarda bir dizi uyarı yaptı. Özlü “Aşı veya enfeksiyon ile toplumun ortalama yüzde 60 kadarı bağışık hale gelmediği sürece sosyal izolasyon ve el hijyeninden vazgeçemeyiz” dedi.
“Hedef günlük vaka sayısını sıfırlamak” Özlü’nün açıklamaları şöyle: Önümüzde başarmamız gereken hedefler var. Yeni günlük vaka sayılarımızı sıfırlamak. Mevcut hastalarımızın tedavisini tamamlayıp taburcu etmek, havuzu boşaltmak. Hasta veya temaslı kişilerin izolasyon sürelerini tamamlamak. Bunlardan sonra yangını söndürmüş sayılırız.
“Tedbirleri devam ettirerek yangın alanını soğutmalıyız” Yangının sönmesini takiben bir hafta, 10 gün kadar da tedbirleri devam ettirerek, yangın alanını soğutmalıyız ki, yeniden bir kıvılcım parlayıp ikinci dalga başlamasın.