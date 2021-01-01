Bilim Kurulu üyesinden kritik ''karantina'' uyarısı

Çocukların taşıyıcı olabileceğini hatırlatan Prof. Dr. Gündüz, testi pozitif çıkan ve evde karantinada bulunan hastanın önlem aldığı sürece çocuğu ile aynı evi paylaşabileceğini belirterek, "Çünkü küçük çocuklarda da bu hastalığın olması ve taşınması mümkün. Büyükanne, büyükbabalar bu konuda biraz daha riskli olduğu için bana göre onlara gönderilmemeli, aynı evde karantinada kalmaları daha doğru bir yaklaşımdır" diye konuştu.



