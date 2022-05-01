Bill Gates koronavirüsten sonraki yeni tehlikeyi açıkladı
Koronavirüs salgınını yıllar öncesinden tahmin eden Microsoft'un kurucusu Bill Gates, pandemi ve Dünya Sağlık Örgütü ile ilgili dikkat çeken açıklamalara imza attı.
2019'un son günlerinde hayatımıza giren Koronavirüs (Kovid-19) kısa sürede küresel bir pandemiye neden olarak milyonlarca hayata mal oldu.
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Dünya genelinde yapılan milyarlarca aşı, Omicron varyantının daha düşük ölüm oranına sahip olması gibi faktörlerin de yardımıyla Kovid-19'u geride bırakmaya hazırlanıyoruz.
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GATES'TEN DSÖ İDDİASI: 10'DAN AZ ÇALIŞANI VAR
Dünya genelinde hayatın hızla normale dönmeye başladığı şu günlerde Bill Gates'ten pandemi ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile iglili gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi.
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Milyarder iş insanı şu anda ölümcül yeni virüsler arayan ekibin on kişiden az olduğunu iddia ederek bunun büyük bir risk oluşturduğunu belirtti.
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