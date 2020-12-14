Bill Gates: Nisan'a kadar 200 bin kişi daha ölecek
Dünyanın en zengin isimlerinden biri olan Microsoft'un kurucusu Bill Gates, koronavirüs salgınında zorlu bir aşamayla karşı karşıya olan ABD'de önümüzdeki dört-altı ayın en ölümcül dönem olabileceğini söyledi.
CNN'e konuşan Gates, "Üzülerek söylüyorum ki, gelecek dört ila altı ay pandeminin en kötü dönemi olabilir" dedi.
Gates, " IHME (Sağlık Ölçümleri Değerlendirme Enstitüsü) tahminleri 1 Nisan 2021'e kadar 200 bin kişinin daha ölebileceğini gösteriyor. Maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarsak, bu ölümlerin büyük bir kısmını önleyebiliriz" açıklamasında bulundu.