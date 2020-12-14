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  3. 14 Aralık 2020 13:43

Bill Gates: Nisan'a kadar 200 bin kişi daha ölecek

Dünyanın en zengin isimlerinden biri olan Microsoft'un kurucusu Bill Gates, koronavirüs salgınında zorlu bir aşamayla karşı karşıya olan ABD'de önümüzdeki dört-altı ayın en ölümcül dönem olabileceğini söyledi.

Bill Gates: Nisan'a kadar 200 bin kişi daha ölecek

CNN'e konuşan Gates, "Üzülerek söylüyorum ki, gelecek dört ila altı ay pandeminin en kötü dönemi olabilir" dedi.

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Bill Gates: Nisan'a kadar 200 bin kişi daha ölecek

Gates, " IHME (Sağlık Ölçümleri Değerlendirme Enstitüsü) tahminleri 1 Nisan 2021'e kadar 200 bin kişinin daha ölebileceğini gösteriyor. Maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarsak, bu ölümlerin büyük bir kısmını önleyebiliriz" açıklamasında bulundu.

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Bill Gates: Nisan'a kadar 200 bin kişi daha ölecek

2015 yılında böyle bir salgın olasılığından bahsettiğini hatırlatan Gates, şöyle devam etti:

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Bill Gates: Nisan'a kadar 200 bin kişi daha ölecek

ABD'nin salgını daha iyi yönetebileceğini düşünüyordum. 2015'te tahminlerimi yaparken ölü sayısının daha yüksek olacağından söz etmiştim.

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