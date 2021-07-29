''Bill Gates tavuk döner mi yeseydi?''
146 milyar dolar serveti olan ABD'li iş insanı Bill Gates, teknesiyle Bodrum'a geldi. Arkadaşlarıyla lüks bir restoranda yemek yiyen teknoloji devi Microsoft’un kurucusu, ödediği hesap ile konuşulmaya devam ediyor.
Sabah gazetesinden Mevlüt Tezel, "Bill Gates Tavuk Döner mi Yesin?" başlıklı yazısı ile arkadaşlarıyla çıktığı tekne turunda son durağı Bodrum olan Bill Gates'in ödediği hesabı köşesine taşıdı.
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"Teknesiyle Bodrum'a gelerek ünlü bir otelin restoranında yemek yiyen Bill Gates ve arkadaşları, 80 bin lira hesap ödemiş.
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SANİYEDE 100 DOLAR!
'Çok para' diyenler var! Saniyede 100 dolar kazanan Microsoft'un kurucusu tavuk döner mi yeseydi? 8 bin Euro, Bill ağabey için sakız parası bile değil.
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Melinda'dan ayrıldıktan sonra tabii paraları ezecek! Asıl merak ettiğim hazır Türkiye'ye gelmişken restoranda çalışanlara çip taktı mı?
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