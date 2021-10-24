Bill Gates Türkiye'de: Karış karış gezdi
Dünyanın sayılı zenginleri arasında yer alan, teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, lüks yatıyla Bodrum’a geldi.
Lana isimli yatla Aydın'ın Kuşadası ilçesine gelen Bill Gates, İzmir'deki Efes Antik Kenti'ni gezdikten sonra rotasını Bodrum’a çevirdi.
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Sabahın ilk ışıklarında Bodrum limanına yakın bir noktaya demirleyen 107 metre uzunluğunda, 16 metre genişliğindeki Lana isimli lüks yat, limana sığmadığı için liman dışına demir attı.
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Haftalık kirası 1 milyon 800 bin euroluk yat ile Bodrum açıklarına demirleyen Lana isimli süper lüks yattan tekneye geçen Bill Gates, Bodrum limanına geldi.
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Korumalar eşliğinde Bodrum Kalesi'ne giriş yapan Gates, yaklaşık 2,5 saat kalede kaldı.
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