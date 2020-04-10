  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 10 Nisan 2020 11:26

Bill Gates'ten korkutan koronavirüs iddiası!

Microsoft’un kurucusu 67 yaşındaki Bill Gates, koronavirüs salgını ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Gates her 20 yılda bir koronavirüs benzeri bir salgın ile karşılaşabileceğimiz görüşünü dile getirdi.

Bill Gates'ten korkutan koronavirüs iddiası!

Salgına karşı mücadele kapsamıda milyonlarca dolar bağış yapan Bill & Melinda Gates Vakfı Başkanı olan Bill Gates koronavirüs ve etkileri hakkında yeni açıklamalarda bulundu. 

1/ 6
Bill Gates'ten korkutan koronavirüs iddiası!

Koronavirüse karşı verilen mücadele hakkındaki görüşleri sorulan Gates Financial Times’a yaptığı açıklada oldukça dikkat çekici.

2/ 6
Bill Gates'ten korkutan koronavirüs iddiası!

Daha önceki yıllarda salgın hastalıkların insanoğlunun en büyük sorunu olduğu iddiasını farklı platformlarda dile getiren Gates koronavirüsü insanların hayatlarında yaşadıkları en büyük olay olarak nitelendirdi.

3/ 6
Bill Gates'ten korkutan koronavirüs iddiası!

Bu salgından devletlerin de ders çıkaracağını belirten Gates bu kapsamda erken uyarı sistemlerinin de hayatımıza girmesini beklediğini belirtti. Gates ayrıca gerekli önlemler daha önce alınsaydı bugün harcadığımız trilyonlarca doların harcanmasına gerek kalmayacağını öne sürdü.

4/ 6
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM