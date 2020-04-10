Bill Gates'ten korkutan koronavirüs iddiası!
Microsoft’un kurucusu 67 yaşındaki Bill Gates, koronavirüs salgını ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Gates her 20 yılda bir koronavirüs benzeri bir salgın ile karşılaşabileceğimiz görüşünü dile getirdi.
Salgına karşı mücadele kapsamıda milyonlarca dolar bağış yapan Bill & Melinda Gates Vakfı Başkanı olan Bill Gates koronavirüs ve etkileri hakkında yeni açıklamalarda bulundu.
Koronavirüse karşı verilen mücadele hakkındaki görüşleri sorulan Gates Financial Times’a yaptığı açıklada oldukça dikkat çekici.
Daha önceki yıllarda salgın hastalıkların insanoğlunun en büyük sorunu olduğu iddiasını farklı platformlarda dile getiren Gates koronavirüsü insanların hayatlarında yaşadıkları en büyük olay olarak nitelendirdi.