Bill Gates'ten aşıyla ilgili komplo teorilerine yanıt
Microsoft’un kurucusu Bill Gates, koronavirüs aşılarına çip yerleştirdiği iddialarına yanıt verdi.
Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates, corona virüs pandemisi için geliştirilen aşılara çip koyduğuna dair iddialara bir kez daha yanıt verdi.
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Gates, Covid-19 aşılarına izleme mikroçipleri koymasıyla ilgili bir komplo teorisinin insanları aşı yaptırmamaya itmesinin 'trajik' olduğunu söyledi.
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Corona virüs pandemisi ortaya çıktığında geliştirilen aşılarla Gates’in insanlara mikroçip yerleştirmeyi planladığı iddia edilmişti.
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Verdiği son röportajda Gates, "İnsanları takip etmekle ilgili, neden insanların yerlerini bilmekle ilgilendiğimi düşündüklerini bilmiyorum. Buna hala gülmem gerekiyor ama insanları aşı olmaktan alıkoyuyorsa, o zaman bu trajik" dedi.
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