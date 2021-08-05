Bill Gates'ten Jeffrey Epstein açıklaması: Hata yaptım
Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Melinda Gates ile olan boşanma süreci, kendisine yöneltilen taciz suçlamaları ve çocuk yaşta kişileri fuhuş yaptırmakla suçlanan Jeffrey Epstein ile olan ilişkisine yönelik açıklamalarda bulundu.
Milyarder iş insanı Bill Gates, bu hafta başında kesinleşen boşanmasının ardından ilk kez kamuoyu önüne çıktı. CNN'den Anderson Cooper’a konuşan Gates, Melinda French Gates ile evliliğini, Jeffrey Epstein ile olan ilişkisi, Covid-19’a karşı çalışmaları ve Microsoft'aki taciz iddiaları hakkında konuştu.
"ÇOK ÜZÜCÜ BİR DÖNÜM NOKTASI"
Microsoft’un kurucusu Gates, öncelikle kişisel ilişkileriyle ilgili soruları yanıtladı. Gates, Melinda Gates ile olan 27 yıllık evliliğini "çok üzücü bir dönüm noktası" olarak nitelendirerek, geçen Pazartesi günü resmen sonlandırmıştı.
Gates, Cooper'a "Melinda harika bir insan ve sona erdirdiğimiz bu ortaklık büyük bir kişisel üzüntü kaynağı. Vakıfta iletişim kuruyoruz ve çalışıyoruz, bu yüzden iş ortaklığına devam edeceğiz” diye konuştu.
Bununla birlikte, Bill & Melinda Gates Vakfı, Temmuz ayı başlarında, ayrılan çiftin hala birlikte çalışıp çalışamayacaklarını görmek için iki yıllık bir deneme süresine gireceğini duyurdu. Aksi takdirde, Melinda Gates vakfın eşbaşkanlığından istifa edecek ve Bill Gates'in tüm yönetimini üstlenecek.