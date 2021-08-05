Bill Gates'ten Jeffrey Epstein açıklaması: Hata yaptım

"ÇOK ÜZÜCÜ BİR DÖNÜM NOKTASI"

Microsoft’un kurucusu Gates, öncelikle kişisel ilişkileriyle ilgili soruları yanıtladı. Gates, Melinda Gates ile olan 27 yıllık evliliğini "çok üzücü bir dönüm noktası" olarak nitelendirerek, geçen Pazartesi günü resmen sonlandırmıştı.