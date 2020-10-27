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  3. 27 Ekim 2020 18:46

Bill Gates koronavirüs aşısı için tarih verip favori aşı çalışmasını açıkladı

ABD'li mültimilyarder Bill Gates, koronavirüs aşı çalışmalarıyla ilgili tarih verip favori aşı çalışmasını açıkladı.

Bill Gates koronavirüs aşısı için tarih verip favori aşı çalışmasını açıkladı

Manisa’nın Salihli ilçesinde Covid-19 temaslısı olan ve karantina kurallarını ihlal eden 70 yaşındaki İ.D.

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Bill Gates koronavirüs aşısı için tarih verip favori aşı çalışmasını açıkladı

2021 başında geleceğini söyledi: Kovid-19 aşısı geliştirme süresini mümkün olduğunca kısaltabilmek amacıyla aşıyla uğraşan çeşitli ilaç devlerine Bill & Melinda Gates Vakfı üzerinden milyarlarca dolar bağışlayan Microsoft kurucusu, 2021'in başında aşının elimizde olabileceğini duyurdu.

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Bill Gates koronavirüs aşısı için tarih verip favori aşı çalışmasını açıkladı

2 ya da 3'ü hazır olacak: Yahoo Finans'ın düzenlediği 'All Markets Summit' panelinde Genel Yayın Yönetmeni Andy Serwer'a konuşan Gates, her şey yolunda giderse, Batı'da geliştirilen ve üçüncü aşama klinik denemeleri yapan altılıdan iki ya da üçünün gelecek yılın başında hazır olacağını belirtti.

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Bill Gates koronavirüs aşısı için tarih verip favori aşı çalışmasını açıkladı

Gates'e göre Pfizer en başarılısı: Gates, ABD merkezli ilaç devi Pfizer'in çok deneyimli bir aşı şirketi olduğunu ve çalışmalarını çok iyi tasarımladığını, dolayısıyla ipi ilk göğüsleyecekler arasında olma şansının yüksek olduğunu dile getirdi.

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