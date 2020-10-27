Bill Gates koronavirüs aşısı için tarih verip favori aşı çalışmasını açıkladı

Gates'e göre Pfizer en başarılısı: Gates, ABD merkezli ilaç devi Pfizer'in çok deneyimli bir aşı şirketi olduğunu ve çalışmalarını çok iyi tasarımladığını, dolayısıyla ipi ilk göğüsleyecekler arasında olma şansının yüksek olduğunu dile getirdi.



