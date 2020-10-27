Bill Gates koronavirüs aşısı için tarih verip favori aşı çalışmasını açıkladı
ABD'li mültimilyarder Bill Gates, koronavirüs aşı çalışmalarıyla ilgili tarih verip favori aşı çalışmasını açıkladı.
Manisa’nın Salihli ilçesinde Covid-19 temaslısı olan ve karantina kurallarını ihlal eden 70 yaşındaki İ.D.
2021 başında geleceğini söyledi: Kovid-19 aşısı geliştirme süresini mümkün olduğunca kısaltabilmek amacıyla aşıyla uğraşan çeşitli ilaç devlerine Bill & Melinda Gates Vakfı üzerinden milyarlarca dolar bağışlayan Microsoft kurucusu, 2021'in başında aşının elimizde olabileceğini duyurdu.
2 ya da 3'ü hazır olacak: Yahoo Finans'ın düzenlediği 'All Markets Summit' panelinde Genel Yayın Yönetmeni Andy Serwer'a konuşan Gates, her şey yolunda giderse, Batı'da geliştirilen ve üçüncü aşama klinik denemeleri yapan altılıdan iki ya da üçünün gelecek yılın başında hazır olacağını belirtti.