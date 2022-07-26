Bill Gates'ten yatırım tavsiyesi! Geleceğin mesleğini açıkladı
Dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan Bill Gates, geleceğin mesleğini açıkladı. Gates, bu sektörde faaliyet gösteren şirketlerin Tesla ve Microsoft'u geride bırakacağını söylüyor.
Microsoft'un kurucusu milyarder Bill Gates, yaptığı açıklamalarla sıklıkla gündeme gelmeye devam ediyor.
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Son olarak Yunan basını Gates'in geleceğin mesleğini açıkladığını ifade etti.
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Habere göre Gates, insanlığın ilgilenmesi gereken mesleklerin ne alanda olması gerektiğini söyledi.
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İnsanların iklim değişikliği ve iklim teknolojileriyle alakalı işlerle uğraşması gerektiğini söyleyen Gates, bu alanda çalışmalar yapanların Tesla ve Microsoft'u geride bırakabileceğinin altını çizdi. Gates'in "iklim tahribatı dünyayı yakıp yıkacak" değerlendirmesi de dikkat çekti.
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