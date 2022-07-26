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Bill Gates'ten yatırım tavsiyesi! Geleceğin mesleğini açıkladı

Dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan Bill Gates, geleceğin mesleğini açıkladı. Gates, bu sektörde faaliyet gösteren şirketlerin Tesla ve Microsoft'u geride bırakacağını söylüyor.

Bill Gates'ten yatırım tavsiyesi! Geleceğin mesleğini açıkladı - Resim: 1

Microsoft'un kurucusu milyarder Bill Gates, yaptığı açıklamalarla sıklıkla gündeme gelmeye devam ediyor.

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Bill Gates'ten yatırım tavsiyesi! Geleceğin mesleğini açıkladı - Resim: 2

Son olarak Yunan basını Gates'in geleceğin mesleğini açıkladığını ifade etti. 

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Bill Gates'ten yatırım tavsiyesi! Geleceğin mesleğini açıkladı - Resim: 3

Habere göre Gates, insanlığın ilgilenmesi gereken mesleklerin ne alanda olması gerektiğini söyledi.

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Bill Gates'ten yatırım tavsiyesi! Geleceğin mesleğini açıkladı - Resim: 4

İnsanların iklim değişikliği ve iklim teknolojileriyle alakalı işlerle uğraşması gerektiğini söyleyen Gates, bu alanda çalışmalar yapanların Tesla ve Microsoft'u geride bırakabileceğinin altını çizdi. Gates'in  "iklim tahribatı dünyayı yakıp yıkacak" değerlendirmesi de dikkat çekti.

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