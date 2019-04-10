BİM 12 Nisan aktüel ürünler kataloğu

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 12 NİSAN BİM aktüel ürünler kataloğu 12 Nisan ile tanıtılan Keysmart'ın özellikleri merak ediliyor. Üstün özellikleri ile dikkat çeken Keysmart Led TV 1,450 TL'ye satılacak. İşte Keysmart Led TV'nin özellikleri... KEYSMART TV ÖZELLİKLERİ • Full HD • 2 HDMI • 1 USB • DVB-T2/C/S2 • 1 Scart • 500 Hz ppr • USB'ye yayın kayıt etme • 500 Hz PPR sayesinde hareketli sahnelerde daha net ve daha yüksek görüntü performansı • FHD: HD çözünürlüğe sahip televizyonlara göre tam 2 kat daha fazla piksele sahip FHD televizyonlar çok daha gerçekçi ve doğal bir seyir deneyimi sağlar.