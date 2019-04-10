BİM 12 Nisan aktüel ürünler kataloğu
İşte 12 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyatları....
BİM aktüel ürünler kataloğu 12 Nisan yayına verildi. BİM kataloğu, Keysmart Led TV'yi yıldız ürün olarak belirlerken, Samsung j7 Prime'ye de önemli bir yer ayırdı. TV ve telefon ihtiyacı olanlara sunulan cazip fırsatların yanı sıra ev eşyaları da BİM kataloğundaki yerini aldı. Peki, BİM indirimli ürünler neler? İşte BİM aktüel ürünler kataloğu 12 Nisan ve fiyatları...
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 12 NİSAN BİM aktüel ürünler kataloğu 12 Nisan ile tanıtılan Keysmart'ın özellikleri merak ediliyor. Üstün özellikleri ile dikkat çeken Keysmart Led TV 1,450 TL'ye satılacak. İşte Keysmart Led TV'nin özellikleri... KEYSMART TV ÖZELLİKLERİ • Full HD • 2 HDMI • 1 USB • DVB-T2/C/S2 • 1 Scart • 500 Hz ppr • USB'ye yayın kayıt etme • 500 Hz PPR sayesinde hareketli sahnelerde daha net ve daha yüksek görüntü performansı • FHD: HD çözünürlüğe sahip televizyonlara göre tam 2 kat daha fazla piksele sahip FHD televizyonlar çok daha gerçekçi ve doğal bir seyir deneyimi sağlar.
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 12 NİSAN BİM kataloğunun bir diğer yıldızı Samsung J7 prime uygun fiyatı ile cazip bir seçenek. İşte özellikleri... SAMSUNG J7 PRİME CEP TELEFONU ÖZELLİKLERİ • Exynos 7870 İşlemci, 1.6 gHz 8 Çekirdek • Arka Kamera 13 Mp, Ön Kamera 13 Mp • Batarya 3300 mAh • 5,5" Ekran Boyutu • Android 7.1.0 • Parmak İzi Okuyucu • Dahili Hafıza 32 GB Ram 3 GB • FM-Radyo • Samsung Türkiye Garantili
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 12 NİSAN Elektrikli süpürge ev hanımları tarafından heyecanla bekleniyor. İşte Arnica elektrikli süpürge ve detayları... ARNİCA ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE ÖZELLİKLERİ • Dar uçlu boru, koltuk temizleme aparatı, perde fırçası, aksesuar askısı • Yüksek performanslı yeni süpürme ucu • Teleskobik emiş borusu • Yıkanabilir AFS filtre • 2,5 litre toz haznesi