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BİM 13 Temmuz aktüel ürünler kataloğu

BİM'in Salı günü indirimleri bugün başladı. Peki, BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? İşte 13 Temmuz 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu...

Turna Ayçiçek Yağı • 5 L Bind Activit Premium Bulaşık Makinesi Tableti • 60 adet

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Bulaşık Makinesi Temizleyicisi • 2'li Bind Activit Bulaşık Makinesi Kokusu Bind Activit Çamaşır Makinesi Temizleyicisi • 250 ml

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Toz Deterjan • 8 kg • Beyazlar ve Renkliler Konsantre Yumuşatıcı • Yıldız çiçeği • Manolya bahçesi Çamaşır Hijyeni • 500 g

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Leke Çıkarıcı • 2000 ml Yüzey Temizleyici • 2,5 L Mikrofiber Temizlik Bezi • 8'li Bulaşık Süngeri • 10'lu

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