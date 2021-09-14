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  4. BİM 14 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu

BİM 14 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu

BİM 14 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğundaki bu ürünler BİM mağazalarında sizleri bekliyor. İşte BİM 14 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu...

Jenny & Willy Bebek Bezleri Aylık Paketler • 100'lü Maxi = 0,75 TL adet fiyatı • 82'li Junior = 0,92 TL adet fiyatı • 70'li XL = 1,08 TL adet fiyatı Jenny & Willy Bebek Temizleme Pamuğu • 60'lı

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Bebek Kulak Çubuğu • 60'lı Bebek Bakım Örtüsü • 10'lu Islak Havlu 3x56 • Pudra kokulu

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Bebek Şampuanı • 500 ml Sıvı Sabun • 300 ml 2'li Lisanslı Bebek Soket Çorap

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2'li Lisanslı Patik Çorap Çocuk Köpük Sabun • 400 ml Vücut Parfümü • 250 ml El ve Vücut Kremi • 50 ml

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