BİM 18 Haziran 2021 kataloğu: İşte 18 Haziran 2021 BİM aktüel ürünler
BİM'in bu hafta Salı günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. İşte BİM 18 Haziran 2021 aktüel kataloğu ürünleri...
BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde filtre kahve makinesi, bisiklet, kamp sandalyesi, deniz gözlüğü gibi ürünler öne çıkıyor. İşte, BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan ürünler hakkında detaylı bilgiler;
Fakir Gratiana
Termoslu Filtre Kahve Makinesi
• 410 ml kapasiteli ve çift cidarlı paslanmaz çelik termos bardak
• 3 saate kadar sıcak tutma özelliği
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Rookie 16 Jant Bisiklet
• Çelik kadro
• Ayarlanabilir sele
• Tam kapalı zincir koruma
• V-Fren sistemi
• Ön sepet
• Denge tekerlekleri
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TWS Kulaklık
• Kablosuz şarj kutusu ile 24 saat dinleme
• Elektro, pop, akustik, ekolayzır mod
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