BİM 18 Haziran 2021 kataloğu: İşte 18 Haziran 2021 BİM aktüel ürünler

BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde filtre kahve makinesi, bisiklet, kamp sandalyesi, deniz gözlüğü gibi ürünler öne çıkıyor. İşte, BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan ürünler hakkında detaylı bilgiler;

Fakir Gratiana

Termoslu Filtre Kahve Makinesi

• 410 ml kapasiteli ve çift cidarlı paslanmaz çelik termos bardak

• 3 saate kadar sıcak tutma özelliği