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  4. BİM 19 Ekim Salı aktüel ürünler kataloğu açıklandı

BİM 19 Ekim Salı aktüel ürünler kataloğu açıklandı

Tüketicilerin merakla beklediği BİM'in 19 Ekim Salı aktüel ürünler katoloğu belli oldu. İşte 19 Ekim 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu...

Jenny & Willy Bebek Bezleri • 100'lü Maxi 0,80 TL adet fiyatı • 82'li Junior 0,98 TL adet fiyatı • 70'li Large 1,15 TL adet fiyatı Jenny & Willy Hoşgeldin Bebek Seti • Bebek temizleme pamuğu 60'lı • Bebek kulak çubuğu 60'lı

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Krem • 450 ml Sprey • 750 ml Sıvı Çamaşır Deterjanı • Renkli • Onaran Koruma

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Konsantre Yumuşatıcı • 1500 ml Duş Jeli • 500 ml Parfümlü Tuvalet Kağıdı • 24'lü

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Oda ve Kumaş Kokusu • 1000 ml Sıvı Sabun • 500 ml Bulaşık Makinesi Tableti • 90'lı Sıvı Bulaşık Deterjanı • 6x650 ml

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