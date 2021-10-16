BİM 19 Ekim Salı aktüel ürünler kataloğu açıklandı
Tüketicilerin merakla beklediği BİM'in 19 Ekim Salı aktüel ürünler katoloğu belli oldu. İşte 19 Ekim 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu...
Jenny & Willy Bebek Bezleri • 100'lü Maxi 0,80 TL adet fiyatı • 82'li Junior 0,98 TL adet fiyatı • 70'li Large 1,15 TL adet fiyatı Jenny & Willy Hoşgeldin Bebek Seti • Bebek temizleme pamuğu 60'lı • Bebek kulak çubuğu 60'lı
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Krem • 450 ml Sprey • 750 ml Sıvı Çamaşır Deterjanı • Renkli • Onaran Koruma
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Konsantre Yumuşatıcı • 1500 ml Duş Jeli • 500 ml Parfümlü Tuvalet Kağıdı • 24'lü
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Oda ve Kumaş Kokusu • 1000 ml Sıvı Sabun • 500 ml Bulaşık Makinesi Tableti • 90'lı Sıvı Bulaşık Deterjanı • 6x650 ml
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