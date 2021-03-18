BİM 19 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu
BİM 19 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. İşte BİM 19 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...
Kumtel Dinamik Ankastre Set • Cam Davlumbaz • 60 cm açılı davlumbaz • Siyah cam • Alüminyum filtre • Emaye Ocak • 4 gözü gazlı • Siyah emayeli • Otomatik çakmaklı • Ankastre Fırın • A+ sınıfı enerji • İç aydınlatma lambası • Termostat • 3 program
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Kumtel Mini Fırın • 32 Litre • Termostatlı
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Stanley Termos 0,47 Lt • Çift duvar vakum yalıtımlı • 7 saat soğuk, 9 saat sıcak, 36 saat buzlu muhafaza
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Fakir Rendeli Blender Seti • 4 bıçaklı • 230 V ~ 50/60 Hz
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