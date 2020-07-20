BİM 21-24 Temmuz aktüel kataloğu
BİM 21-24 Temmuz aktüel kataloğunda bulunan indirimli ürünler listesi duyuruldu. İşte BİM 21-24 Temmuz aktüel kataloğu listesi...
Her Salı – Perşembe gününe özel yayınlanan aktüel ürünleri inceleyebilirsiniz. Üstelik bu ürünleri incelerken tüm ürünlerin ayrıntılı özelliklerini de yine sitemiz üzerinden kontrol edebilirsiniz. İndirimli ürünlerin satışa çıkarılacağı günlerde sabah açılış saati olan 9 itibariyle dilediğiniz BİM şubesini ziyaret etmeniz yeterlidir.
BİM 21 TEMMUZ 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU Duracell Taşınabilir 6700 mAh Şarj Aleti 99,90 TL Duracell Kalem Pil AA 4'lü 10,90 TL Duracell İnce Pil AAA 4'lü 10,90 TL Duracell Düğme Pil 2025 2'li 9,95 TL Duracell Düğme Pil 2016 2'li 9,95 TL Duracell Düğme Pil 2032 2'li 9,95 TL
Emin Izgara Köfte 400 gr 16,95 TL Emin İnegöl Köfte 400 gr 16,45 TL Emin Satır Köfte 400 gr 16,45 TL Mutfağım Dondurulmuş Hamburger Köftesi 225 gr 7,50 TL Namet Yarım Kangal Dana Sucuk 200 gr 9,95 TL Namet Fıstıklı Dana Salam 150 gr 9,95 TL Namet Dana Jumbo Sosis 300 gr 9,95 TL Polonez Hindi Mangal Sucuk 300 gr 9,95 TL Polonez Hindi Füme 150 gr 6,95 TL